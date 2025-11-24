世新大學演藝職涯講座 黃迪揚提醒學生把握每次機會

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

演員黃迪揚以一場真誠且深刻的分享，讓世新大學的學生們看見演藝工作的另一面。他以自身經歷為例，剖析演員職涯的挑戰與準備，並鼓勵有志於表演藝術的學生勇敢追夢。

演員黃迪揚蒞臨世新大學，深入剖析履歷表在演藝職涯中的關鍵影響。

黃迪揚指出，演藝生涯從來不是一條平坦的大道，而是充滿挫折與挑戰的旅程。他以自身經驗分享，談到自己在試鏡過程中曾連續失敗十多次，但正是這些失敗，讓他學會如何接受現實、調整心態，並在每一次試鏡中找到成長的機會。他特別強調，演員履歷是進入影視產業的第一道門檻，照片、基本資料與作品連結的呈現至關重要，因為導演常常只需短短幾秒就能決定是否深入了解一位演員。他建議學生在履歷中放上具代表性的作品連結，讓導演能快速認識並記住自己。

回顧自己的職涯，黃迪揚坦言，從劇場轉向影像表演的過程並不容易。早期在拍攝IKEA廣告時，他因不熟悉鏡頭表演而感到緊張，但隨著市場需求的轉變，他逐漸接觸到更多具故事性的影像作品，例如中國信託的微電影。他認為，演員的成長沒有捷徑，唯有不斷累積經驗，並在每一次機會中全力以赴，才能在競爭激烈的演藝圈中找到屬於自己的定位。

世新大學演藝職涯講座，黃迪揚以親身經歷分享演員之路的挑戰與準備。

在演講的尾聲，黃迪揚語重心長地勉勵學生，要像運動員一樣保持持續準備的心態，無論是排練還是試鏡，都要全力以赴，並將每一次挑戰視為磨練。他也提醒學生，演員的生活充滿未知與不確定性，但只要擁有熱情與耐心，就能走出屬於自己的道路。

這場由世新大學學務處生涯發展組主辦的講座，不僅展現了校方對學生職涯規劃的重視，也凸顯了世新大學在學務輔導上的多元資源與創新特色。學務處除了提供心理調適假、生理假申請等貼心服務外，還設有衛生保健組與諮商中心，全面支持學生的身心健康需求。此外，校園內更藉由萬聖節、音樂下午茶、舞動世新熱舞大賽等活動，營造出充滿活力的學習與生活氛圍，讓學生在多采多姿的校園環境中找到自己的發光舞台。

黃迪揚講座大成功，世新大學生涯發展組展現對學生職涯規劃的高度重視

