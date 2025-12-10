世新大學申請入學制度變革 115學年起考生限填1系組

世新大學前校門通道景圖。（本報資料照）

世新大學自115學年度起調整申請入學規定，每名考生在6個志願中，僅能填報1個系組。校方強調，執行這項新做法，目的在於提升「精準招生」，避免同校不同科系重複錄取，以及減少校內互相競爭的狀況。

依現行制度，申請入學可填6個志願，但各大學可限制校內可報名的系組數。世新大學過去限填2系組，115學年度起進一步壓縮為1系組。

世新大學副校長兼教務長賴正能表示，政策出發點是「以考生為中心」，考生若報名多個系組，不僅要負擔多筆報名費，也需投入大量心力準備備審資料，因此希望協助考生把目標更集中。

賴正能說，限填1系組能讓學生更聚焦自身興趣，也能避免重複報考導致重複錄取或缺額，提高選才效率。根據甄選委員會公布的限填數一覽，多數大學介於3到5個系組，僅少數如北藝大、台體大、玄奘大學與世新大學採1系組。

外界關注限縮是否會影響選填人數或讓學生流向其他學校。賴正能則認為，招生關鍵在於辦學特色，各科系更希望招到志向明確、動機一致的學生。他指出，面試時教授常詢問，還報考哪些科系，就是希望了解考生選填是否集中。如果志願從法律、傳播到醫學皆有，可能代表興趣尚未收斂，也反映出對所選科系的決心不足。

