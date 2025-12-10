世新大學申請入學115學年起考生限填1系組
精準招生 避免重複錄取、校內互打
以傳播專業著名的世新大學115學年度起招生有重大變革，申請入學每名考生的6個志願中，限填世新1學系。校方說，此舉是為「精準招生」，避免考生重複錄取同校不同系組。
在大學「申請入學」管道中，每名考生最多可挑6個志願，但大學可以限制考生申請該校的系組數，避免考生重複報考校內性質相近的科系，在甄選時產生「重複錄取」和「校內互打」的情況。世新大學過去招生限制每名考生在申請入學管道限填校內2個系組，115學年度開始，更進一步限制為只能填1個系組。
世新大學副校長兼教務長賴正能向中央社記者說明，這是「以考生為中心」的考量，畢竟考生報考不同的系組，都要繳交費用，且在準備「備審資料」時，也要花費很多的精神和資源。賴正能認為，限填校內1系組，可讓考生更集中他的專業志趣，對大學來說，也可避免考生重複報考，造成的重複錄取和缺額情形，讓選才更為「精準」。
根據甄選入學委員會公布的「115學年度大學申請入學招生學校暨可選填學系組數一覽表」，多數學校限填數都在3系組以上，例如台灣大學是5系組；東吳、中原、東海等老牌私校限填3系組；僅有台北藝術大學、台灣體育運動大學、玄奘大學、世新大學等4校限填1系組。
至於限填1系組的招生政策，是否會使選填人數變少，或影響學生轉而去其他大學？賴正能語帶自信地說，重點還是學校辦學要有特色，各科系在選才時，也會希望學生的性向、興趣與科系能結合在一起，這也是「申請入學」管道的用意。
賴正能指出，各系選才時，都會將考生選擇該系的「決心」納入考量，例如二階段面試時，教授往往會問考生「還報考了哪些科系」。這個問題的目的，是要看考生選填志願的類型是否一致。賴正能說，如果挑選的6個志願都很發散，一下填法律、一下填傳播，一下填醫學，可能就代表考生的性向還沒有收斂，決心也可能不夠強烈。
其他人也在看
胡婉玲大反擊！急發聲明切割周玉蔻：我與「滾床單」無關
資深媒體人周玉蔻因在節目上指稱，前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，遭張淑娟提告，並被法院判處1年6個月徒刑。此案還涉及前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲。胡婉玲9日晚間發出5點聲明，強調她不是周玉蔻政論節目的製作人，也非節目決策者。她同時還原民視當時處理此事件的內部決策過程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
快訊／與男友吵架喝茫墜樓！台中女「慘摔2樓平台」…全身疼痛送醫
台中市北屯區發生墜樓意外，今日（10日）清晨6時許，一名30歲女子疑因情緒不佳又喝醉酒，竟從住家3樓陽台摔落至2樓社區造景平台。警消獲報到場時，女子自稱全身多處疼痛，幸好經送醫治療無生命危險，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽
（中央社雪梨10日綜合外電報導）澳洲今天起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等平台都不能使用。中央社 ・ 6 小時前 ・ 18
世新大學傑出校友集結 跨世代凝聚力迎接70週年
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導世新大學以跨世代的校友凝聚力迎接70週年校慶，於12月6日舉辦首次傑出校友聯誼餐敘，集結第一屆至第六屆傑出校友，共同見證母...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
爆吳宗憲被議員恐嚇「不可能給你選」 吳子嘉轟：張勝德父子放狗咬人
各黨佈局2026九合一選舉，國民黨宜蘭縣選戰部分，現任立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有意願參選。然而，《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日爆料，吳宗憲上週在宜蘭黨部活動中被叫到小房間，當面遭2個議員羞辱、恐嚇「不可能給你選」。他怒指，張勝德和父親、前議長張建榮就坐在旁邊，「放狗咬人」，這很惡劣，「選罷法這要關的，你流氓大尾喔？憑什麼叫人家不要來選！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
碳水破表！日本人為何吃拉麵要配白飯 專家解釋原因
拉麵是日本的知名美食，不少人到日本旅行時會特別找有名的店光顧，但實際一吃卻驚覺日本拉麵的口味又重又鹹，讓台灣人難以接受，在台灣定居的日本作家下坂泰生透露，日本人吃拉麵時的順序是一口麵、一口湯、一口白飯、一口水，白飯跟水就是用來平衡味道的，否則日本人也覺得拉麵湯很鹹。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
民眾黨正妹黨工「爆不倫球星」全外流！開房驚吐「要等很久嗎」
娛樂中心／巫旻璇報導電視新聞圈主播夫妻梅聖旻、吳中純的女兒梅嬿翎，目前任職於民眾黨社會發展部。她今（10日）遭爆與女籃國手陳芷英的男友、同為籃球員的林劭安傳出曖昧，爆料者指稱兩人在陳芷英出國比賽期間多次私下碰面。從曝光的對話內容可見，兩人曾約好共度夜晚、喝酒後同洗、並在深夜互相談心，林劭安甚至多次提到自己仍有女友，每次聊天後都會立刻刪除訊息，不留下任何記錄。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 1
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」 賴總統：盼尊重台灣人民意志
南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」；總統賴清德今對此表示，我們希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時促進區域的繁榮發展。賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪被問到會對南韓有反制措施嗎自由時報 ・ 1 小時前 ・ 567
稱「戰爭時本島仍可上班課」 惹議 苗博雅反擊「沒正確引用原話」：國家的悲哀
北市議員苗博雅近日在直播談到現代戰爭，稱如果金門、馬祖遭中共入侵，台灣本島仍可維持上班課，引起網友熱議，抨擊美化戰爭。對此，苗博雅深夜也發長文還原本意，反批攻擊他的網友、政論節目都「無法正確引用我實際...華視 ・ 1 小時前 ・ 452
川普放行H200 黃仁勳還得跨越國會關卡
美國總統川普八日證實將開放輝達對中國出售H200晶片，附帶條件是美國政府可對營收抽成百分之廿五。這項決定象徵輝達執行長黃...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
因債務逾假未歸遭統一獅開除！跑去當板模工 黃勇傳將加盟CPB福州海峽
「神拳」林益全未獲統一獅續約後，確定加入中國棒球城市聯賽（CPB）上海正大龍隊，如今傳又有1名球員將加盟CPB，是先前因財務狀況欠佳遭統一獅開除的球員黃勇傳，隊伍為福州海峽。鏡週刊Mirror Media ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
民眾黨辣妹黨工遭控「不淪球星」！開房對話全曝光
娛樂中心／楊佩怡報導民眾黨專員梅嬿翎，同時也是前新聞主播梅聖旻、吳中純夫婦的女兒，遭爆料介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，爆料指出梅嬿翎會趁陳芷英出國比賽時，與林劭安過夜偷情；梅嬿翎因反罷免出差時，林劭安也會陪同。不僅如此，梅嬿翎和林劭安會同時出席陳芷英的生日聚餐，用朋友身分掩蓋出軌實情。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 1
生廚餘、熟廚餘有哪些？該怎麼回收？哪一種可以堆肥？
究竟生廚餘、熟廚餘是什麼？哪些東西算是生廚餘、熟廚餘？生廚餘、熟廚餘該怎麼回收？可以堆肥、養豬嗎？Yahoo新聞編輯室一次替你解惑！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 小時前 ・ 1
田中小吃尋味記：一籠蒸餃，飄香三十載！肉餡鮮甜微帶汁，蘸上韭菜辣椒蒜泥醬整個大升級！
田中小吃第四回接著播出。我很愛吃水餃、煎餃，卻不怎好蒸餃，所以田中友人跟我推薦這家時其實我有一點興趣缺缺.....，但查了一下田中蒸餃，好像全都是這家的文章，不知道的還以為田中只有這家蒸餃(笑)。結論:現點現蒸，皮偏有咬勁，肉餡鲜甜微帶汁，沾醬非常棒。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
只封小紅書惹議 劉世芳：近日會邀臉書等平台法律代理人會商防詐
中國社群平台「小紅書」因不理會我國政府要求配合打詐，行政院打詐指揮中心指揮官馬士元日前宣布依法停止解析、限制接取，引發在野黨群起質疑，惟《風傳媒》披露，警方年初一度有意封鎖臉書，但臉書高層急忙說明、親自來台灣溝通，而LINE日韓高層日前也親赴台灣，連TikTok態度也和小紅書截然不同。內政部長劉世芳今（9）日進一步透露，這2天將邀四大平台業者檢討詐騙案。小紅......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 129
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 54 分鐘前 ・ 30
派拉蒙提出新收購案華納已讀不回！得知選擇Netflix超震驚
派拉蒙與華納兄弟探索（WBD）之間的併購戰在前天出現戲劇性轉折，正式祭出「惡意收購」行動的全面啟動，外媒今又報導，派拉蒙執行長大衛艾里森（David Ellison）先前整日試圖聯繫WBD執行長執行長大衛扎斯拉夫（David Zaslav），卻毫無回應，最終在隔日得知WBD竟已選擇與Netflix達自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
明新科大副教授社群貼文引議論 校方澄清：屬個人言論、不代表學校立場
明新科技大學丁姓副教授近日在 Threads 與 Facebook 社群平台上發布相關貼文，引發網路熱議與媒體關注。對此，明新科大今日正式發出聲明，強調該發言純屬教師個人行為，與校方立場無涉。警政時報 ・ 15 小時前 ・ 20
泰柬邊境衝突擴大 雙方互控砲擊平民區
（中央社曼谷/金邊9日綜合外電報導）泰國與柬埔寨之間激烈的邊境戰鬥今天進入第2天，並擴散至新的戰線。兩國相互指控對方砲擊平民區，曼谷當局更矢言將繼續計畫中的軍事行動。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話