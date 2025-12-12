世新大學研討會廣邀產官學研 探索AI驅動科學與百工百業創新
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
人工智慧的時代浪潮正席捲全球，如何讓這項技術真正融入產業並帶動社會創新，已成為各界關注的焦點。世新大學今（12）日舉辦「2025【科學再發現 X AI】AI 與百工百業國際研討會」，由管理學院、企業管理學系、資訊管理學系及民視《科學再發現》共同主辦，廣邀產官學研領域的重要人物參與，聚焦AI技術如何重新定義產業模式、提升決策效率並推動跨領域合作。本次活動以「前瞻智慧資訊科學應用」與「AI時代下的百工百業」為核心，探討AI在產業應用中的多元可能。
國家科學及技術委員會科教發展及國際合作處大眾科學教育與科學傳播科科長魏智群在致詞中指出，人工智慧的普及已經滲透至日常生活，從教育現場到產業應用無所不在。然而，隨著AI的快速發展，資訊正確性、法律責任及學術倫理等議題也日益受到重視。他表示，政府正積極推動「主權式AI」，以確保知識傳遞的正確性，同時支持科普影片製作，讓艱深的科技概念能夠被更多人理解。
身為中華科學傳播協會理事長的世新大學校長陳清河則分享「AI五哩路」的教育策略，從深度學習到生成內容應用，全面提升學生的數據分析、跨域整合與法律倫理能力。他特別提到，AI生成的內容可能產生錯誤，因此「人類智慧（Human Intelligence）」的校正與把關至關重要，並需結合法律與倫理規範。
科技力智庫執行長烏凌翔在專題演講中，深入剖析AI如何降低科普傳播門檻。他分析，AI技術正重新定義媒體與內容產業，雖然資訊量激增，但專業度下降的問題不容忽視。他進一步指出，台灣應聚焦於AI硬體與機器人產業，利用半導體優勢成為全球供應鏈中的關鍵角色。
下午的「AI賦能之科學傳播與素養論壇」由世新大學校長陳清河主持，與談人包括國立臺灣師範大學教授王銀國、世新傳管系副教授方正璽、小公視節目製作人張颿駿、環影製作公司導演蔣時盛及世新日文系講師百瀨英樹。論壇圍繞AI對科普教育、科學節目製作與跨界合作的影響展開對話，期許洞察跨界合作的新模式，共同推動社會進步。王銀國以自身參與科普電影《科學少女》的經驗，分享如何透過戲劇張力與故事情節將科學理念融入大眾文化，突破傳統科普的刻板印象，讓科學知識更具吸引力。
此次研討會發表超過30篇論文，世新大學資管系、企管系等多個學系展現高度參與與研究實力。傳播博士學位學程研究生陳盈紅與公共關係暨廣告學系教授許安琪探討「假訊息的組織內擴散與治理」，提出針對傳統產業溝通修復的策略。資管系則聚焦AI應用，碩士生吳姿儀與副教授劉育津等人研究「基於動畫評論分析建構推薦模型」，提升娛樂產業的內容推薦精準度；教授羅梅君與大四生團隊則發表「智能圖像處理整合平台之研究與實現」，展示AI技術在圖像處理中的創新應用。企管系副教授姚成彥與碩士生盧盈如研究「雙元領導與企業社會責任對服務創新的影響」，副教授張力與碩士生呂育禛則探討「世代差異與人格特質對消防人員職業選擇的影響」，副教授王美雅與團隊研究「身份認同與消費行為對同志酒吧消費意圖的影響」。多元研究主題展現世新大學在推動學術創新與實務應用的卓越成果。
堉舜國際作為本次研討會的重要合作夥伴，展現了企業在教育推廣與人才培育上的長期承諾。其以圖像式學習教材酷酷龍（Cocolong）聞名，透過圖像記憶與情境理解的創新模式，與會議核心議題不謀而合。堉舜國際表示，語言是串聯科技與全球合作的關鍵橋樑，透過與世新大學的合作，促進了跨域教育與產業對話，為AI時代的人才培育創造更多可能。世新大學以此次研討會為平台，成功匯聚各界智慧，展示AI技術在科學傳播與產業應用中的潛力，並為產官學研合作開啟更多交流的契機。
