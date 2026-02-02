世新大學社服團深入偏鄉 媒體素養營點亮南投北港國小

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

在偏鄉的晨霧中，世新大學第106屆世新社會服務團的24名成員，帶著滿滿的熱情與精心準備，在南投縣國姓鄉北港國小舉辦了寒假媒體永續素養營。這場結合傳播專業與社會責任的活動，不僅讓北港國小的學童們收穫滿滿，也展現了世新大學長期深耕偏鄉教育的承諾與實踐。

南投北港國小學童透過世新大學學生設計的遊戲與教案滿載而歸（圖／世新大學提供）

營隊結合媒體素養教育與聯合國永續發展目標（SDGs），透過多元課程內容，啟發學童對不實訊息的批判能力與環境保護意識。北港國小校長陳學珠表示，世新學生們活潑熱情又有禮貌，活動內容更是準備充分，從詳細的工作手冊到精心設計的遊戲與教案，無不展現出學生的專業素養與付出心力。她感謝服務團為學童帶來了難忘的學習經驗，並深信這次活動將在孩子們心中種下對家鄉與學習的熱愛。

廣告 廣告

世新社服團融入環保素養的課程，讓國小學童輕鬆學習（圖／世新大學提供）

延續社服團傳統，每次服務隊在活動前兩三個月便開始籌備，成員們自主編寫企劃書、設計課程、準備教具並反覆演練，力求活動順利進行。活動期間，社團指導老師何其慧與何懷嵩等校內師長，以及多位曾擔任團長的校友，特地前往北港國小探班，為學弟妹們加油打氣。更有8位來自全台的校友於場布期間提前到場，帶來補給品與支持，充分展現了世新人之間的深厚情誼與傳承精神。

世新社服團寒暑假深入偏鄉，推廣媒體素養與永續發展，落實大學社會責任（圖／世新大學提供）

活動過程中，北港國小全力配合，展現了偏鄉學校的熱情與韌性。第一天深夜，因熱水器損壞影響隊員洗澡，校方立即緊急修復，隔天更果斷換新，讓活動得以順利進行。這樣的舉動，不僅讓世新服務團隊員深受感動，也讓參與的校友與師長更加確信偏鄉服務的價值。世新社會服務團名譽理事長周志明分享，這次活動是所有成員共同努力的成果，從籌備到執行，每個環節都充滿了挑戰與感動，服務團不同世代的夥伴們也將因此擁有一段終生難忘的回憶。

世新大學第106屆社服團於南投北港國小舉辦寒假媒體素養營（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河指出，師生長期以來致力於將專業教育與社會實踐結合，寒暑假期間常由社服團、汎愛社等學生社團，將媒體素養教育帶入偏鄉，推動大學社會責任（USR）與永續發展目標。此次活動不僅讓北港國小學童重新認識家鄉的文化與自然之美，也讓服務團成員在實踐中學習與成長，相信這份熱情與專業，將持續點亮更多孩子的未來。

世新社會服務團各屆校友與指導老師前往南投北港國小探班學弟妹（圖／世新大學提供）

更多FTNN新聞網報導

世新大學經濟系寒假營 用AI、經貿與財報打開高中生視野

世新大學財金營用情境課程 助力高中生練風險與決策邏輯

英語力與AI傳播應用結合 世新大學英語系營隊帶高中生實作

