世新大學經濟系寒假營 用AI、經貿與財報打開高中生視野

把抽象理論放進日常情境，經濟學就變得有感。世新大學經濟學系昨日（1/31）舉辦2026 經濟系寒假高中營《經彩萬分》，以AI應用、國際經貿與財報分析三條主軸，帶高中生用數據與時事切入經濟學。活動以生活化案例設計課程，將抽象概念對應市場運作與產業現場，讓師生互動更加熱絡。

世新大學經濟學系昨舉辦經濟系寒假營《經彩萬分》，以生活案例帶入互動，協助高中生理解經濟系學習樣貌。（圖／世新大學提供）

一張體育賽事的票價背後，其實藏著一整套經濟邏輯。營隊課程以生活案例帶入，讓學員把概念帶進可觀察的情境，能看得懂資料、說得清脈絡，進而練習判讀市場與產業訊號。同時透過交流設計、撰寫學習單，協助高中生整理對經濟系學習樣貌的理解。

管理學院院長江岷欽致詞指出，經濟學的價值在於把理論轉成回應民生與生活的工具；在全球環境不確定性提高的情況下，培養判斷經濟趨勢與市場變化的能力更顯重要。他也以物價、薪資結構與投資決策為例，說明經濟訓練有助降低決策錯誤率，並將企業財報成長與資本投入視為觀察產業動能的線索。

世新經濟系主任簡文政結合人工智慧與運動產業，說明AI可以如何結合經濟系的領域。（圖／世新大學提供）

世新經濟系主任簡文政除了為學員進行學系介紹，也在課程「AI 與運動經濟：從數據看見勝利的祕密」中，結合人工智慧與運動產業，說明AI如何應用於訓練、戰術分析與賽事預測；同時帶入供需、市場、票價與轉播權等概念，讓學生用熟悉情境理解經濟運作。

在國際視角與企業分析面向，教授蔡彣涓以「川普 2.0 與反自由貿易浪潮」解析全球經貿局勢，從WTO延伸至美中貿易戰，帶領理解國際經濟秩序的變化。助理教授陳建良則在「從財報看世界，從數字找機會！」引導以財報分析結合產業趨勢與國際局勢，練習觀察企業經營與市場機會。世新經濟系藉由《經彩萬分》寒假營把經濟學帶出課本，協助學員把世界的變動轉化為可思考、可判讀的經驗線索，並作為升學與生涯探索的參考。

教授蔡彣涓解析全球經貿局勢，帶領高中生理解國際經濟秩序的變化。（圖／世新大學提供）

