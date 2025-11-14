世新大學與中華電信攜手舉辦AI研討會 共促產學合作與數位轉型

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

由世新大學與中華電信共同主辦的《AI與百工百業：跨域創新與未來對話》研討會，於今日（14日）在世新大學管理學院國際會議廳舉行。此次研討會聚集了政府部門、學界及業界代表，大家一致呼籲，隨著5G/6G技術與AI的融合，臺灣需加快建立可持續且可信的AI治理框架，以確保產業在安全與倫理的基礎上推動數位轉型。

世新大學陳清河校長強調世新大學在推動跨域交流與創新上，已透過課程設計與產學合作，為百工百業培養具價值的人才。

世新大學校長陳清河在開幕致詞中感謝中華電信與政府相關部門的支持，並且提到為維持在AI時代的競爭優勢，急需強化產學合作。他呼籲學術界與產業共同建立長期合作機制，培養跨領域AI人才，並強調世新大學在推動跨域交流與創新上，已經透過課程設計與產學合作，為百工百業培養具價值的人才。

中華電信林榮賜總經理在致詞中指出，AI技術已深刻改變全球產業，儘管能提升生產力，但同時帶來了生成式AI的可信性、公平性、偏見與同溫層等挑戰，凸顯跨域合作與治理的迫切性。林榮賜強調，中華電信秉持「永遠走在最前面」的精神，致力成為百工百業的重要協創者與賦能者，並以「磐石、橋梁、守護」為核心，連結學界、產業與政府，共同迎接AI時代的挑戰。

中華電信林榮賜總經理強調中華電信秉持「永遠走在最前面」的精神，致力成為百工百業的重要協創者與賦能者。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志及數位發展部主任秘書胡貝蒂也在會上發表專題演講。李署長提到台灣擁有完整的通訊科技供應鏈與全球領先的AI技術基礎，這些優勢使台灣在AI產業發展上具備競爭力，而政府透過「AI新十大建設」完善基礎設施與技術研發，目標是讓台灣成為全球智慧科技島。而胡主任秘書則闡述了《人工智慧基本法》的立法目的及核心原則，並提到台灣在全球AI綜合能力排名中位居第21名，雖仍有進步空間，但台灣在硬體供應鏈與軟體創新上的優勢，將是未來競爭的關鍵。

李署長提到政府透過「AI新十大建設」完善基礎設施與技術研發，目標是讓台灣成為全球智慧科技島。

數位發展部主任秘書胡貝蒂提到台灣在全球AI綜合能力排名中位居第21名，雖仍有進步空間。

在AI治理與公共溝通方面，中華電信研究院副院長王景弘、大資料公司營運長蔣志薇及公共電視經理何國華，深入探討台灣在AI時代，如何在新興應用和嚴謹治理之間尋求平衡。王副院長提到AI全面上線，風險也同步上線，強調治理是AI發展的關鍵工程，並強調建立可信AI系統的必要性，蔣志薇分享如何透過AI輿情數據分析來建立公共溝通的基礎，並在AI治理下守護數據的中立性，而何國華分享了公共電視在AI技術應用上的創新與治理經驗。

中華電信研究院副院長王景弘強調治理是AI發展的關鍵工程，並強調建立可信AI系統的必要性。

在智慧商務及資料傳播方面，聯合報社長游美月、東森新媒體總經理陳安祥及凱絡媒體董事總經理盧人瑞，一致認同AI和新興科技正在徹底改變資訊傳遞、知識獲取和商業互動的方式。陳安祥強調了透明化內容生成流程的重要性，以維護媒體的真實性和受眾的信任。游美月分享了新聞產業正經歷的「GenAI 革命」，並強調這不僅是技術變革，更是「知識革命」。盧人瑞更提出了三個關鍵的影響方向，包含社群重新定義了敘事權、共享回憶能打造集體共鳴以及商務即時通訊正在崛起。

智慧商務與數據傳播主題與談者包含聯合報社長游美月、東森新媒體總經理陳安祥及凱絡媒體董事總經理盧人瑞。

會議的結尾，由中華電信企分副總經理韓政憲、臺北流行音樂中心執行長梁序倫及財團法人中央通訊社社長胡婉玲、從AI科技應用、文化產業發展，以及新聞媒體轉型三大領域，談如何透過跨界合作和技術導入，應對新時代的挑戰並尋求創新與成長。韓政憲分享中華電信如何透過「產、官、學」合作來應對市場壓力並推動創新，梁序倫闡述了臺北流行音樂中心作為文化行政法人的使命、營運績效，以及推動臺灣流行音樂走向國際的策略藍圖，胡婉玲則聚焦於AI如何重新定義新聞流程，以及中央社的應用實踐。

中華電信企分副總經理韓政憲、臺北流行音樂中心執行長梁序倫及財團法人中央通訊社社長胡婉玲皆認為協作是產官學推動各自領域發展的唯一路徑。

此次研討會不僅增進了對AI治理的共識，也透過各界的深入交流，為臺灣在數位傳播與智慧電信領域的創新奠定了基礎，為未來的技術實踐與人才培養提供了明確的指引，並驗證了世新大學在課程改革方面的努力，提升學生AI應用的能力，培養能為百工百業帶來價值的人才。

現場觀眾反應熱烈。

