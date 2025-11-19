中央社

世新大學與阿里山英迪格酒店簽署產學合作備忘錄 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

世新大學阿里山英迪格酒店簽署產學合作備忘錄，啟動「世新大學學生Working Holiday計畫」，為學生提供跨文化溝通、永續旅遊實踐與多部門輪調的全方位培訓。（世新提供）

中央社記者許秩維傳真 114年11月19日

