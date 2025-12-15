世新大學蔡覲安摘金路獎殊榮 用影像說好台灣交通故事

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

用影像搭建交通與社會的橋樑，蔡黑皮（蔡覲安）以知識影音內容創作改變了人們看待公共建設的方式。世新大學廣播電視電影學系廣播與聲音設計組大四學生蔡覲安，憑藉12年來經營的YouTube頻道「蔡黑皮」，以淺顯易懂的方式介紹重大交通建設，榮獲第26屆「金路獎」特殊貢獻獎。該獎項由交通部鐵道局頒發，被譽為「交通界奧斯卡獎」，表彰他透過影片拉近政府與民眾之間的距離，並促進社會對交通議題的理解與支持。

世新大學廣播電視電影學系廣播與聲音設計組大四學生蔡覲安榮獲第26屆「金路獎」特殊貢獻獎。（圖／世新大學提供）

交通部長陳世凱在頒獎典禮致詞時指出，國家交通建設的推動需要多元專業與集體努力，而蔡覲安的創作不僅帶領觀眾看見工程的價值，更展現了公共建設與民眾溝通的重要性。鐵道局長楊正君則特別感謝蔡覲安，認為他的影片以輕鬆的形式解說政策，成功讓交通建設的意義深入人心。

蔡覲安的創作以輕鬆的形式解說政策，帶領觀眾看見工程的價值，更展現了公共建設與民眾溝通的重要性。（圖／世新大學提供）

蔡覲安經營頻道至今，已累積189部影片，總觀看次數突破5661萬次，訂閱人數超過26萬。他在致詞中分享，從小對交通的好奇啟發了他的創作靈感，並鼓勵所有人勇敢嘗試心中的夢想。他目前正投入「臺灣三六零 Taiwan 360 | 臺灣鄉土系列」影片計畫，從離島開始，走訪全台鄉鎮，結合歷史、地理與人文介紹台灣故事。值得一提的是，他與世新廣電系同學楊耀栢合作製播的廣播節目《被遺忘的國土》，以探討烏坵的歷史與文化保存，榮獲第22屆「金聲獎」社會關懷節目獎。

蔡覲安與同學楊耀栢合作，廣播節目《被遺忘的國土》榮獲第22屆「金聲獎」社會關懷節目獎。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河對此表示，媒體工作需要勇於實踐，唯有持續投入才能獲得社會的重視。他指出，蔡覲安的成就展現了內容創作及培育上的卓越成果，也為更多學生如何將專業知識應用於社會創造了成功範例。

蔡覲安亦於頻道成立10周年時，以影片「桃園中壢，一邊一國？為什麼中壢人這麼討厭桃園！兩城之爭竟已長達百年！？」榮獲第5屆「走鐘獎」金頭腦獎。從熱愛交通的孩童到影響力深遠的知識型創作者，他用豐富的聲音與影像作品，持續記錄並傳遞台灣的地理與文化故事，為社會注入更多溫暖與啟發。

