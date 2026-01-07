世新大學蟬聯全國傳播學群第一 「品牌力」創新教育領航未來

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

三度蟬聯全國第一，世新大學用實作證明，傳播教育不僅是一門學問，更是創造未來的力量。在今（7）日公布的104人力銀行2026年《大學品牌力》評比中，世新大學以深厚實力拿下「最佳學群力獎－大眾傳播領域」，連續三年穩居「大眾傳播學群」全國第一，成為18個學群中唯一由私校奪冠的學校，在全國120所大專校院中遙遙領先。這份成績的取得，不僅是學校在大眾傳播教育領域的卓越表現，更是世新大學面對少子化挑戰時，展現穩健競爭力的最佳證明。2025年，世新大學成功通過「第三週期校務評鑑」，以優異的教學與行政管理表現，獲得為期六年的高度肯定。同時，114學年度大專新生註冊率再創97.74%的新高，穩居雙北私校註冊率之冠，其中日間學制學士班註冊率更是高達99.56%，凸顯了世新大學在少子化浪潮下的吸引力與辦學實力。

世新大學在2026年《大學品牌力》調查中，連續三年榮獲「大眾傳播學群」全國第一殊榮，104資訊科技總經理黃于純（左）頒獎予校長陳清河（右）。（圖／世新大學提供）

在104人力銀行2026年《大學品牌力》報告中，世新大學的大眾傳播學群持續穩居全國第一，在遊憩與運動、法政、建築與設計、社會與心理、外語、藝術等學群同樣名列全國前茅，展現了跨領域教育的豐碩成果。世新大學校長陳清河也在頒獎典禮上分享學校在傳播教育領域的辦學理念與發展方向，他表示，世新多年來專注於推動數位傳播與創新課程，並積極拓展國際交流合作，與SEG瑞士教育集團、英國薩塞克斯大學、倫敦大學皇家霍洛威學院等世界知名學府攜手合作，建立起學術與實務緊密結合的教育模式。透過這樣的努力，學生在校期間便能掌握產業需求，為未來職涯發展奠定堅實基礎。這些卓越成就不僅是學校辦學成果的展現，更彰顯了世新大學在教育界的領導地位，以及社會與產業對其教育模式的高度認可與期待。

世新大學的傳播教育成果不僅體現在排名與設備，更展現在學生與校友的影視創作與競賽表現中。由世新師生與校友攜手打造的多部作品，包括直屏微短劇《再不拍就來不及了！》、才藝選秀節目《戲戲品味》、戀愛實境節目《戀愛,重修中》與原創影集《惡靈世界》，均彰顯世新在影視製作領域的創新實力。其中，《再不拍就來不及了！》以青春愛情與「世鑫獎」創作競賽為背景，透過50集、每集2分鐘的精準敘事，展現了校園IP在影視產業中的潛力，成為校園影視創作的亮點之作。

世新大學榮獲104人力銀行2026年《大學品牌力》的最佳學群力獎－大眾傳播領域。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河（右）前往瑞士與SEG代表簽署雙聯學位合約。（圖／世新大學提供）

世新師生在2025年各項專業競賽中表現依舊亮眼，廣電系張晉杰憑借短片《自習課》榮獲文化部120萬元短片輔導金，展現極高的創作潛力；新聞系學生則在第39屆吳舜文新聞獎、2025大學新聞獎、PeoPo公民新聞獎、教育部生命教育微電影競賽與神腦原鄉踏查紀錄片競賽中大放異彩，囊括科技新聞、環保新聞、短片、專題、紀實報導等多個領域的獎項；圖傳系學生則在2025 TIFA日本東京國際攝影大賽中斬獲3銀2銅4榮譽獎項，資傳系與新聞系學生榮獲工商時報守護資產 信守未來影像徵件競賽1銀2銅佳績，廣電系蔡覲安更以傑出表現摘下交通部第26屆「金路獎」特殊貢獻獎，這些獎項充分展現了世新學子在跨媒體敘事能力上的卓越實力。

陳清河進一步指出，世新大學今年邁入創校70週年，以「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」為核心辦學理念，持續創新課程設計，並引進尖端設備，打造全國唯一的虛實整合LVS智能攝製基地與圓桌影音播客直播間，同時導入生成式AI技術與綠燈委員會（Greenlight）影視製作流程，讓學生在校內即可累積實戰經驗，成為影視傳播產業的高潛力人才。這些亮眼成績的背後，離不開全體教職同仁的努力與付出，特別感謝各系老師的悉心指導，協助學生將學術專業轉化為實務成果，為世新教育模式增添更多價值。

世新大學結合實務課程，拍攝製作直屏微短劇《再不拍就來不及了！》。（圖／世新大學提供）

世新大學學生在全國指標性競賽中屢屢脫穎而出，教學與實作並重的辦學模式獲得廣泛讚譽。（圖／世新大學提供）

104人力銀行自2024年起設立的《大學品牌力》評比，透過12大指標面向、105項指標，結合大數據分析、企業人資問卷調查與教育部公開資料，全面評估全國120多所大專院校的學術與實務表現，具有高度公信力與指標性。世新大學以其創新技術、產學合作與跨領域教育的特色，持續推動影視傳播教育的實戰化與國際化，為台灣大眾傳播、影視內容產業注入更多創新能量。

世新大學穩坐雙北私校註冊率之冠，持續創新課程設計、引進尖端設備，圖為圓桌影音播客直播間。（圖／世新大學提供）

