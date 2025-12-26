世新大學行管系學生發表大賞 為公共事務獻「智匯群策」

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學行政管理學系近日舉辦首屆「智匯群策」學生發表大賞系列活動，結合專業素養、政策分析與創意表達，展現學生在公共治理與全媒體創作上的多元能力。活動獲系主任黃榮護支持，並邀請總統府副秘書長何志偉、新北市議員黃心華及護理師陳儒葳等嘉賓蒞臨交流。活動以學生研究發表與全媒體作品競賽為主軸，透過「研究方法」課程成果展示及「台灣女孩日」、「水權爭霸」桌遊等主題活動，呈現行管系學生的學習成果與實踐能力。

總統府副秘書長何志偉（中）受邀參與世新大學行政管理學系首屆「智匯群策」學生發表大賞系列活動。（圖／世新大學 提供）

活動重頭戲之一「學生發表大賞」，由三年級「研究方法」課程學生以分組形式參賽，發表研究專題並角逐「知識薈萃獎」、「人氣風雲獎」及「智匯魅力獎」等殊榮。其中，由行管三甲邱怡婷發表的「新竹縣市非營利幼兒園教保人力發展之研究」榮獲知識薈萃獎，該研究透過半結構式深度訪談，探討教育訓練、薪資壓力與組織文化對教保人員留任意願的影響，並提出具體建議以提升人力穩定性。此外，活動當日也進行全媒體作品競賽的頒獎，優等作品之一《北投國中女壘隊》由戴葳葳與周芷妍合作完成，以募資為主題，呼籲社會支持北投國中女子壘球隊參加2025年「貝比魯斯U16世界青少棒錦標賽」。而《行管行不行》由林偌勛、周暐傑、陳俊達、游蕙菱、張馨方組隊，以創意劇情介紹行管系特色，同獲優等殊榮。

世新行管系學生發表大賞展現學生在公共治理與全媒體創作上的多元能力。（圖／世新大學 提供）

為深化學生對公共事務的關注，系列活動還舉辦了「台灣女孩日」與「水權爭霸活動」。護理師陳儒葳受邀主持講座，激勵青年學子關注性別平等議題。「水權爭霸活動」則是由行政管理學系副教授李有容開發的桌遊，靈感來自新北市議員黃心華邀請參訪水庫與污水處理廠的經驗為基礎設計而成。遊戲結合水資源管理的多元挑戰，模擬縣市政府在有限資源下的政策制定與危機應變，玩家需透過角色扮演與政策卡、事件卡進行策略性決策，寓教於樂。李有容表示，桌遊的設計仍在持續優化中，她鼓勵學生在遊戲過程中提出改進建議，協助完善政策卡和事件卡的內容，並計畫在未來推出更新版本，使「水權爭霸活動」成為一款更具教育意義且能推廣至更多場域的創新桌遊。

世新行管系副教授李有容開發「水權爭霸」桌遊，結合水資源管理等策略性決策。（圖／世新大學 提供）

首屆「智匯群策」學生發表大賞系列活動展現了行政管理學系在培養學生研究能力、政策分析與公共溝通方面的努力與成果。「研究方法」課程作為基礎，致力於提升學生在質化與量化研究上的理解與運用能力，涵蓋問卷設計、訪談技術、數據分析等實務技能，並透過課堂實作與專題研究，讓學生掌握獨立完成研究的能力。透過實體活動的呈現，學生將課堂所學轉化為具影響力的公共政策作品，展現跨領域合作的創新思維與解決問題的能力，為行政管理教育實踐精神注入全新活力。

新北市議員黃心華（中）受邀參與世新大學行政管理學系首屆「智匯群策」學生發表大賞系列活動。（圖／世新大學 提供）

