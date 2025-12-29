世新大學註冊率97.74％持續領先！ 雙北私校第一、辦學獲廣泛認同

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

教育部今（29日）公布114學年度大專校院新生註冊率，世新大學以97.74％的成績穩居雙北私校第一，北北基地區與臺大、陽明交大位列前三，充分展現辦學特色與教育實力。世新大學多年的穩定高註冊率，反映出其作為學術與產業接軌的典範，獲得學生與家長的高度信賴。

世新大學114學年度新生註冊率97.74％，穩坐雙北私校第一。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河表示，世新秉持「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學理念，從創新課程設計到硬體設施的完善，始終以學生需求為核心。他指出，世新大學致力於培養學生兼具理論與實務能力，依托國際級的設備與多元跨域的教學模式，讓學生在學期間即能掌握產業所需技能，這正是吸引優秀學生的重要原因。陳清河也感謝全體教職員工的努力，讓世新在高等教育市場中穩健發展。

廣告 廣告

在跨領域教育方面，世新大學的成果備受矚目，尤其在傳播領域表現出色。根據104人力銀行歷年公布的《大學品牌力》評比，世新大學在「大眾傳播學群」穩居全國第一，在藝術、社會與心理、遊憩與運動、法政、建築與設計等學群也在全國名列前茅。校方更與國際知名學府如SEG瑞士教育集團、英國薩塞克斯大學及倫敦大學皇家霍洛威學院等合作，推動學術與實務並行的教育模式，讓學生把握全球化學術環境，從中掌握產業脈動，展現出色的跨域競爭力。

世新大學學生在全國指標性競賽中屢屢脫穎而出，教學與實作並重的辦學模式獲得廣泛讚譽。（圖／世新大學提供）

世新大學的影視傳播教育成果不僅僅停留在校園內，更在影視產業中發光發熱。由世新師生與校友攜手打造的多部影視作品，包括直屏微短劇《再不拍就來不及了！》、才藝選秀節目《戲戲品味》、戀愛實境節目《戀愛,重修中》與原創影集《惡靈世界》，均展現了世新在影視製作領域的創新實力。特別是校園IP影視作品《再不拍就來不及了！》，透過青春愛情與創作競賽的題材，展現了世新在影視產業中的深厚影響力。同時，世新學生在大專院校模擬交易競賽、TVBS華文永續報導獎、曾虛白新聞獎、吳舜文新聞獎、PeoPo公民新聞獎等全國指標性比賽中屢創佳績，進一步彰顯了世新教學與實作並重的辦學模式，廣受各界讚譽。

世新大學持續創新課程設計、引進尖端設備，圖為圓桌影音播客直播間。（圖／世新大學提供）

世新大學致力於以培育具即戰力的優秀人才為核心，持續深化產學合作，緊扣國際發展趨勢，優化學習環境與課程設計，持續提升學生的專業能力與就業競爭力。秉持精緻教育理念，世新不斷探索創新可能，透過永續校園的落實與前瞻性的教育規劃，為學生打造一個與時俱進且值得信賴的學術殿堂。

更多FTNN新聞網報導

世新大學行管系學生發表大賞 為公共事務獻「智匯群策」

世新新聞系學生再以影像奪獎 報導原鄉與公民議題受肯定

2025世新大學財金研討會 ESG與AI如何重塑金融市場

