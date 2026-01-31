世新大學財金營用情境課程 助力高中生練風險與決策邏輯

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

投資市場充滿未知，該如何在不確定中做出選擇，其實是可以練習的能力。世新大學財務金融學系昨（30）日舉辦2026世新大學財金營《錢途未卜》—財金抉擇夜，吸引來自全國45所學校的80位高中生參加。活動現場並宣布將於3/7舉辦全國高中職的投資模擬競賽，讓營隊所學有機會接續走向實作與驗證。

2026世新大學財金營吸引45校80位高中生參與。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河致詞表示，AI發展快速且深入各行各業，世新財金系更與資料、模型、決策、風控緊密相連；他並引用輝達執行長黃仁勳對AI時代的觀察，提醒若欠缺主見、缺少提問能力，或拒絕學習、把AI當作答案機，將更難因應變動。校長也勉勵學員把學習轉成能力，以提問帶動理解，再以理解形成判斷與選擇。世新大學管理學院院長江岷欽也以投資比喻人生，強調比起搶快，更需要穩健與紀律，並以Learn與Earn的相近提醒，學得扎實才能把選擇做得更可控。

世新大學財金營由財金系師生與16位隊輔合力策劃。（圖／世新大學提供）

本次營隊由財金系師生與16位隊輔共同策劃，聚焦投資決策、風險觀念與AI議題，透過課程、互動與情境式設計，協助高中生在有限時間內掌握財金領域的思考框架，並連結學涯與職涯的探索方向。

課程以「虛擬投資遊戲」揭開序幕，讓學員在模擬操作中學習投資決策的基本邏輯與風險管理，並依序安排「Big Why」、「AI時代高中生」、「錢途未卜」、「財金抉擇夜」、「學涯探索」等專題課程與互動遊戲，分別由財金系教授郭敏華、副教授郭迺鋒、教授陳芬英、副教授黃柏凱、系主任吴秋慧與隊輔學長姐們帶領，讓學員以多元視角理解財金系專業的核心價值與實務應用，強化參與感與學習節奏。

世新大學財金營以專題課程與互動遊戲引導理解財金專業。（圖／世新大學提供）

活動也邀請財金系畢業學長姐現身分享，交流從校園走向職場的成長經驗；系上教授曾昭玲、助理教授鄭宇翔等師長到場，與學員面對面解惑。麻古茶坊總經理陳永穎也特地帶來上百杯手搖飲，支持世新財金系學弟妹與營隊學員。隊輔與師長的陪伴，讓學員們一天的密集學習更有溫度，也讓抉擇不只靠直覺，而能靠訓練累積能力。

世新大學財金系學生與系學會規劃營隊，聚焦投資決策、風險與AI議題。（圖／世新大學提供）

