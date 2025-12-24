世新大學資傳系校外畢展 AI與人文共振的創意實驗室

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

在科技與人文的交會點上，世新大學資訊傳播學系111級畢業成果展《時代共振 Resonance》近日在台北松山文創園區五號倉庫圓滿閉幕，策展小組「第一象限」將展場化為一座車站，透過AI技術與人文思辨的結合，探討科技如何成為人類情感與創造力的催化劑。策展概念以「復古與現代的碰撞」為核心，展場設計如同一座月台，每件作品彷彿一列列行駛中的列車，承載著創作者對生活議題的深刻觀察與回應。策展小組以互動裝置和敘事性的參與設計，讓觀展者在沉浸式體驗中，重新審視科技與人性的平衡點，並在這場時代浪潮中尋找專屬於自己的共鳴。

世新大學資傳系111級畢業成果展《時代共振 Resonance》於松山文創園區圓滿閉幕。（圖／世新大學提供）

閉幕式於21日舉行，世新大學校長陳清河、世新資傳系系友會理事長楊志宏，與擔任世新資傳系產學顧問的飛資得資訊總經理江思嫺、DAZN英商壹拾壹體育網高級顧問鄧儒宗等貴賓蒞臨現場，共同見證2025年資訊傳播學系畢業專題競賽的頒獎時刻。金牌獎由專題小組「RightWay」奪下，展現了如何透過AI技術為短程旅遊規劃提供高效解決方案，並以直覺化的操作設計與個人化推薦功能獲得評審青睞，還同時拿下最佳使用者介面設計獎、最佳系統設計獎及最佳技術應用獎。銀牌獎得主「青山 QingShan」專注於艋舺青山宮的文化傳承，運用數位技術與沉浸式展覽設計，讓傳統宮廟文化與年輕世代接軌，並獲得最佳行銷暨社群經營獎與最佳策展獎。銅牌獎由「藥嚀管」小組摘下，他們開發的智慧用藥管理App以AI技術協助使用者追蹤健康數據，解決用藥管理的痛點，並獲得最佳企畫獎、最佳產學獎及系友推薦獎。此外，策展小組獲得最佳專案管理獎、策展傑出推薦獎。

世新大學校長陳清河(左一)頒發資傳系畢業專題金牌獎予專題小組「RightWay」。（圖／世新大學提供）

「RightWay」由專案經理葉妙萱領軍，程式設計陳昱達、行銷公關紀元雅、市場分析胡凱皓與視覺設計謝昀庭共同完成。他們的作品聚焦於一日遊旅遊市場，透過AI推薦小眾景點，提升旅遊體驗的個性化與效率，並推廣永續旅遊理念。「青山 QingShan」則由專案經理任皓煒、內容總監姜兆揚、程式設計涂凱傑、公關行銷徐偉峻與美術設計黃盛隆組成，他們結合青山宮的歷史與信仰價值，創新地將宗教文化轉化為生活化的敘事，並以漫畫角色與社群行銷吸引年輕族群的關注。「藥嚀管」小組由專案經理廖辰欣、程式／美術設計李欣蓉、行銷企劃周耘伊、網站設計曹峻森組成，開發的App不僅提升用藥安全性，還提供健康紀錄分析與家庭共享功能，實現智慧健康管理的願景。

世新大學校長陳清河(左一)頒發資傳系畢業專題銀牌獎予專題小組「青山」。（圖／世新大學提供）

世新大學資訊傳播學系以強調實務應用的教學方式，致力於培養學生結合創意與科技的綜合能力，並藉由產學合作與跨領域專案，讓學生在學期間累積豐富的實務經驗，展現其對社會議題的深入思考與解決能力。展覽期間，學生們以創新的作品與滿腔熱忱吸引參觀者目光，展現出世新大學資訊傳播教育與產業需求及年輕世代議題的高度連結性。

DAZN英商壹拾壹體育網高級顧問鄧儒宗(左一)頒發資傳系專題銅牌獎予專題小組「藥嚀管」。（圖／世新大學提供）

飛資得資訊總經理江思嫺(左一)頒發傑出策展推薦獎予策展小組「第一象限」。（圖／世新大學提供）

