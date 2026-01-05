世新大學資傳、數媒擬整併「AI系」 學生反彈！校方喊卡

【高沛生／綜合報導】世新大學研議整併資訊傳播系與數位多媒體設計系，並規劃更名為「AI應用媒體設計系」，引發學生強烈反彈。校方今天表示，已召開師生說明會充分溝通，聽取各方意見後，決定不再推動整併案，兩系將維持既有架構與運作。

近日有網友在網路社群發文指出，世新大學於1月2日召開說明會，規劃自116學年起，將資訊傳播系與數位多媒體設計系整併，新系名暫定為「AI應用媒體設計系」，消息曝光後，引發不少學生不滿與反彈。

學生質疑校方「突襲式」通知，選在期末考週前兩三天才寄發說明會通知，質疑溝通不足；也有學生直指，學校只是想「蹭AI熱度」，卻未真正解決現有教學與設備問題。更有學生抱怨，系上電腦設備效能不足，連基本教學需求都無法滿足，卻打算投入大量資源推動AI轉型，方向本末倒置。

世新大學向《中央社》記者表示，針對數位多媒體設計系與資訊傳播系整併議題，校方已召開師生說明會，充分聽取師生在系所名稱、定位與課程規劃等面向的多元意見。經過審慎評估後，決定不再推動整併案，兩系將維持原有架構與運作模式。

校方也強調，面對科技與AI發展快速變化，未來仍將持續推動師資與課程優化，並與師生保持良好溝通，期盼在不影響既有系所架構的前提下，強化學生學習成效與就業競爭力。

