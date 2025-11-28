世新大學資管系友共聚一堂 AI分享與跨世代對話熱絡進行

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

AI技術正改變世界，世新大學資訊管理學系則透過系友回娘家活動，讓跨世代的資管人以創新與情誼，為科技與人文交織出全新可能。

世新資管系系友回娘家活動，跨世代資管人共創創新與情誼的新篇章。（圖／世新大學提供）

世新資管系近日舉辦系友回娘家活動，吸引歷屆畢業系友回到校園，共同回顧學生時期的珍貴記憶，並透過AI（人工智慧）技術與產業趨勢的討論，展現跨世代交流的深度與廣度。世新大學管理學院院長江岷欽、資管系主任劉育津、資管系友會會長暨資傳系助理教授陳俊廷、社會資源中心執行長黃惠萍、系上師長及退休教師皆熱情參與活動，表達對校友永續連結的重視，並肯定資管系在教學創新與實務培育上的亮眼成果。

廣告 廣告

活動亮點之一是由台大智活中心專家周遠同帶來的專題分享，以「當AI開始寫程式：開心一瞬間，debug一整天」為題，深入解析Vibe Coding（氛圍編碼）這項新興的程式設計方法。他介紹了如何運用大型語言模型（LLM）驅動開發，讓使用者透過自然語言，如口語或文字描述想法，AI自動生成程式碼，使用者再根據產生的結果進行調整，直到滿意為止。周遠同從實務案例到產業觀察，帶領參與者思考AI工具對開發者文化的影響，精彩內容引發現場共鳴，吸引系友拍照記錄並踴躍提問。

AI專家與世新資管系校友深入交流Vibe Coding，激盪跨世代智慧火花。（圖／世新大學提供）

在主題分享後，講者與多位產業系友展開探討Vibe Coding的應用與挑戰。無論是資深業界前輩還是剛踏入職場的年輕系友，都熱情分享自身觀察，並與師長進行跨世代的知識對話，現場氛圍熱烈，充分展現世新資管系打造交流平台的用心。

世新大學資管系以「人工智慧暨科技傳播組」與「智慧商務暨數據傳播組」為核心，結合AI技術、數據分析與商務洞察，培養跨領域專業人才。透過此次系友回娘家活動，系友們不僅重新連結情誼，也在共同討論中深化產學合作，展現資管系在培育專業能力與就業競爭力上的卓越成果。

世新資管系退休教師張緯良教授回娘家，與校友師生熱情相聚。（圖／世新大學提供）

世新資管系校友與特聘教授廖鴻圖重逢，共話系友情誼。（圖／世新大學提供）

更多FTNN新聞網報導

世新大學企管系「創世企」畢業展 提案富含創新、責任與想像力

世新大學公廣系打造創意戰鬥營舞台 學子展現廣告教育龍頭實力

世新大學演藝職涯講座 黃迪揚提醒學生把握每次機會

