世新大學迎日本中央大學訪團 19年情誼締結姊妹校合作

立春之日，風光明媚，世新大學與日本中央大學於昨（2/4）日正式簽署姊妹校合作協議，象徵雙方長達19年的友好關係邁入新里程碑。簽署儀式於世新舉行，出席貴賓包括日本中央大學國際中心辦公室科長松永伸也、日華友好會會長松本彧彥、名譽會長長田繁，以及世新大學校長陳清河、國際事務中心主任李有容、華語文教學中心主任張韶祁、日本語文學系主任王玉玲與助理教授級專業技術人員林雪貞等人。雙方在參訪行程及簽約儀式中熱烈交流，回顧多年合作歷程，並展望更緊密的學術與文化合作。

世新大學校長陳清河（左）與日本中央大學國際中心松永伸也（右）交換姊妹校合作協議。（圖／世新大學提供）

松本彧彥在致詞中提到，日華友好會自2007年首次訪問世新大學以來，便致力於推動台日間的學術與文化交流，並以贈送櫻花樹作為兩地友誼的象徵。2008年，日華友好會於世新校園種下第一批「友好之櫻」，開啟雙方的深厚情誼。松本彧彥回憶，締結姊妹校的計畫醞釀已久，感謝雙方的共同努力，終於促成這次協議的簽署。他並期待未來兩校在學術與文化領域能展開更多實質性合作，深化雙方的友好關係。

日本中央大學日華友好會來台見證母校與世新大學締結姊妹校。（圖／世新大學提供）

名譽會長長田繁則回顧了日華友好會與世新大學的交流歷史，並盛讚世新校園的快速發展。他提到，世新大學從校園建設到課程內容的革新，都展現了與時俱進的辦學精神，並對世新在國際化發展上的努力表示高度肯定。他強調，學生與教師的實際交流是學術合作的核心，相信兩校的合作將為台日學術與文化交流帶來豐碩成果。

世新大學校長陳清河陪同日本中央大學日華友好會一行人再訪「友好之櫻」。（圖／世新大學提供）

儀式上，松永伸也代為宣讀日本中央大學校長河合久的感謝信。河合久在信中感謝世新大學多年來對日華友好會的熱情接待與支持，並表示這次締結姊妹校合作協議，象徵雙方友好互動的實質成果。他期盼未來兩校能在學術與文化領域有更多創新合作，攜手共創雙贏局面。

世新大學校長陳清河則表示，能在立春這樣充滿希望的日子，與日本中央大學締結姊妹校合作協議，是一件非常有意義的事。陳清河回憶自己曾於日本大學藝術學部進修的經歷，並對日華友好會當年所贈送的櫻花樹、和服及鯉魚旗等友誼象徵深表感謝。他強調，世新大學將持續推動國際教育與文化交流，未來期待更多師生能參與兩校的合作計畫，進一步深化台日文化連結。

姊妹校協議涵蓋學術課程整合、師生交流與文化活動等多方面合作，為雙方學生創造更多國際教育機會。世新大學近年來積極投入先進教學資源，包括LVS智能攝製基地及圓桌影音播客直播間等設施，為人文社會、法律、管理與新聞傳播等四大學院師生提供創新教學與實作空間。世新日文系就以結合媒體、觀光與經貿的跨域發展方向著稱，近期更舉辦全國高中職日本文化體驗營，讓學員透過日語配音、和服文化及工藝創作等課程，深度感受日本文化的魅力。位於日本東京的中央大學，為日本頂尖私校之一，以法律見長，培育眾多政治家與名人，包括曾來訪世新致贈「友好之櫻」的前日本首相海部俊樹、動畫導演新海誠以及演員阿部寬等。雙方均期待以此次合作為基礎，攜手推動教育與文化的共融發展，為台日友好關係注入更多活力。

