世新大學邀陳冲解析地緣經濟 行管系講座引領前瞻思維
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
台灣如何在全球經濟變局中掌握優勢？世新大學行政管理學系昨（5）日於系週會舉辦專題講座，邀請前行政院院長暨新世代金融基金會董事長陳冲，以「地緣經濟新課綱」為題，深入剖析國際經濟趨勢及台灣的戰略定位。陳冲以其豐富的公部門與金融界經歷，帶領師生一同探討當前經濟局勢下的挑戰與機遇。
陳冲在講座中指出，隨著國際局勢的快速變化，經濟戰略必須與軍事戰略同步調整。他分析，全球化的友善環境已逐漸被高關稅、單邊主義等政策取代，國際供應鏈也從過去的效率導向，轉向以政治可靠性為核心的友岸外包模式。陳冲認為，台灣應強化「前瞻思維」，善用半導體產業的戰略優勢，積極參與自由貿易協定，並推動多邊主義，才能在區域競爭中維持重要地位。
世新大學管理學院院長江岷欽與陳冲就美國關稅政策進行了深入交流。江岷欽指出，美國以國家安全為由推行的高關稅措施，已對國際經濟秩序造成重大影響，並詢問相關政策的法律基礎與實際效果。陳冲則進一步說明，美國目前的關稅政策雖然冠以國家安全之名，但在法律上仍存在爭議，短期內恐難有實質改變。
除了精彩的講座內容，陳冲也代表新世代金融基金會，贈送《地緣經濟新課綱》、《跬步財經雲端》及《數位思潮的奇幻漂流》等財經書籍給世新大學行政管理學系的師生，鼓勵更多學術交流與研究。行政管理學系主任黃榮護對此表示感謝，並期許師生能從中汲取更多國際經濟與法律的知識。講座吸引了行管系特聘教授葉一璋、教授楊惟任、副教授吳怡融、助理教授張國偉與蘇毓昌等多位師生參與，新世代金融基金會副董事長沈臨龍亦全程出席，這場專題分享不僅加深了學生對地緣經濟的理解，也激發了他們對國際經濟議題的濃厚興趣。
世新大學行政管理學系以其卓越的師資陣容與跨領域資源，致力於培育具國際視野的專業人才。此次講座再次展現了該系在連結學術與實務方面的領先地位，並透過與重量級學者的對話，為師生提供了更深層的學術啟發與實務洞察。
