世新大學「2025 Talent X論壇」 剖析選才、用才、育才、留才關鍵

如何在AI驅動的時代重新定義公共服務與人才培育？世新大學行政管理學系於今（16）日舉辦的「2025 Talent X 公共服務與人才未來論壇」，透過專業多元的討論，為台灣公共治理與數位轉型提供深刻洞見與實務建議。論壇聚焦「選才、用才、育才、留才」四大主題，邀請政、產、學界重量級人物齊聚一堂，共發表13篇研究論文，並舉行圓桌論壇，激盪出公共服務創新與人才發展的全新思維。

世新大學行管系舉辦「2025 Talent X 公共服務與人才未來論壇」，聚焦選才、用才、育才、留才研討激盪新思惟。 （圖／世新大學提供）

論壇聚焦回應數位治理快速發展下的公共部門轉型需求，針對選才機制突破、跨域合作靈活用才、數位能力持續培養及激勵制度創新等挑戰，提出具體解方。世新大學行政管理學系以其長期在公共治理與人才培育領域的學術引領與實務影響力，搭建起產官學界交流合作的平台。

工總秘書長呂正華受邀專題演講，剖析「AI時代人才培育與公共治理創新」。 （圖／世新大學提供）



專題演講邀請中華民國全國工業總會秘書長呂正華發表主題演講，剖析「AI時代人才培育與公共治理創新」。呂正華以德國工業4.0為例，說明數位孿生與人工智慧技術如何促進智慧製造，並指出台灣在算法與晶片製造上的優勢，強調算力、算法與應用場景結合的重要性。他認為，台灣應持續推動技術創新，並強化跨部門協作，以提升公共服務效能與國際競爭力。

「2025 Talent X 公共服務與人才未來論壇」共有四大主題、一場圓桌論壇，並發表13篇論文。 （圖／世新大學提供）



主題論壇第一場「選才」由前考選部長邱華君主持，世新行管系博士歐陽安琪與助理教授蘇毓昌共同探討公務人員考試選才評量的實務困境與突破；博士候選人楊孟蓁與公廣系客座教授邱志淳則提出國家考試科目改革的創新建議。第二場「用才」由前考試委員蔡良文主持，行管系副教授李有容反思性別事件調查人才庫的專業化路徑，揭示人才靈活配置的重要性。第三場「育才」由世新大學講座教授徐仁輝主持，管理學院院長江岷欽探討高階公務人力的AI素養與數位治理功能，行管系副教授方凱弘與吳怡融則提出AI時代公務人員訓練課程設計。第四場「留才」由科際整合月刊社長張世賢主持，行管系主任黃榮護與碩士生黃美如合作剖析Z世代公務人員的離職原因，助理教授張國偉則探討待遇福利與離職意圖的關聯。



世新大學行管系邀集政、產、學界重量級人物齊聚一堂，深入探討數位時代下公共服務的創新挑戰與治理特徵。 （圖／世新大學提供）



圓桌論壇「公共服務與數位治理」由真善美基金會執行長潘蓬彬主持，台灣公共行政與公共事務系所聯合會榮譽會長彭錦鵬擔任與談人，匯聚來自產官學界的多位專家，深入探討數位時代下公共服務的創新挑戰與治理特徵。臺北市社區大學永續發展聯合會理事長曹錫智以南港社區大學為例，分享了在師工學共治模式下推動社區大學永續經營的經驗與成果。前國防部軍備副部長徐衍璞則聚焦國軍人才培育與精進作法，提出軍事人才未來發展的實務建議。中央警察大學推廣教育訓練中心主任劉嘉發分析了警察人力招募與任用制度的現況與挑戰，並提出改革方向。前考選部長邱華君則以選才管理策略為題，探討公共部門選才機制的創新與優化。世新大學講座教授徐仁輝分享了數位時代的治理特徵，並以高市首長施政理念為例，強調快速、明確、信賴的重要性。管理學院院長江岷欽則以AI時代的公共服務創新為主題，闡述數位治理如何重新定義智慧國力，並提出具體的應用方向。真善美基金會執行長潘蓬彬也以三鶯社區大學講師為例，探討非編制人員的永續經營策略。



世新大學行政管理學系以實務導向教學模式，培養具備數位素養與創新思維的專業人才。系主任黃榮護身兼真善美基金會董事長，致力推動產學合作，為台灣公共治理領域注入新動能，並首次舉辦「2025 Talent X 公共服務與人才未來論壇」，提供了豐富的實務啟示與前瞻性建議。





