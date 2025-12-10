世新大學115年申請入學變革 志願限填1系組

世新大學宣布115年申請入學將進行變革。(世新大學提供)

現行大學「申請入學」管道中，每名考生最多可填6個志願，但大學可以限制考生申請該校的系組數，世新大學宣布，115年申請入學將出現變革，申請該校的系組將從目前的2個降成1個，希望可以更精準的招生，並避免考生重複錄取。

現行申請入學考生可選填6個志願，但有考生可能報考同校不同系組，造成「重複錄取」或「校內科系互打」的情況，世新大學副校長兼教務長賴正能說明，世新將個人申請選填的志願數從2個降為1個，是「以學生為中心」的考量，希望考生集中專業申請入學，避免考生申請不同校系需要準備多版備審資料及考試花費甚鉅，其次，在大學端能更「精準選才」，避免發生報考多系，同校重複錄取導致缺額的情形。

根據甄選入學委員會公布的「115學年度大學申請入學招生學校暨可選填學系組數一覽表」，多數學校限填數都在3系組以上，只有臺北藝術大學、臺灣體育運動大學、玄奘大學、世新大學等4校限填1系組。

被問及是否擔心限填1個系組，學生因此流到他校?賴正能副校長指出，學生可填6個志願，但最後也只能就讀1所學校系組，根本在於學校辦學要有特色，讓學生可根據興趣與特色選擇，因此，世新降低志願數，是希望回到個人申請設置的目的，希望提供考生不用有負擔且能精準選才，並對這個科系有明確認知，可以跟學生性向結合。

賴正能表示，各系選才時，都會詢問學生選填志願情形，例如是集中傳播科系，還是傳播、法律、醫學等都有選填，以判斷學生的性向是集中或發散，是把這個科系視為夢幻，還是保底組合，藉此了解學生對選擇這科系的決心。