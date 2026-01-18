世新大學70年傳承 花蓮校友會大會凝聚世新人情誼

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

70年的世新情懷，今天在花蓮再度被點燃。世新大學校長陳清河今（18）日率領校內主管偕同全國校友會總會代表，參加花蓮縣校友會第九屆第二次會員大會，超過百名校友、貴賓共襄盛舉，場面熱烈，展現世新人獨特的凝聚力與熱情。活動中，陳清河校長特別向與會校友介紹即將到來的70週年校慶活動，並誠摯邀請全球校友於10月14日齊聚台北小巨蛋，共慶母校里程碑。

世新大學校長陳清河於花蓮縣校友會第九屆第二次會員大會致詞。（圖／世新大學提供）

花蓮縣校友會理事長郭毅山在大會上回顧了過去一年的成果，特別提到光復堰塞湖災害期間，校友會迅速展開救災行動，展現了世新人深耕地方、共渡難關的精神。他也宣布今年度將以「公益、聯誼、健康」三大核心價值推動校友會活動，並強調這三者相輔相成，讓校友會成為一個溫暖的交流平台。

世新大學花蓮縣校友會理事長郭毅山宣布以「公益、聯誼、健康」三大核心推動會務。（圖／世新大學提供）

活動現場，世新大學社會資源發展中心執行長黃惠萍與校友會總會榮譽理事長謝雷諾、名譽理事長陳錦祥、副理事長簡元堂、臺中市校友會理事長林寶元等人共同出席，並與在地校友分享近期母校的榮耀時刻。世新大學新年伊始便接連在多項調查中表現卓越，榮獲104人力銀行「2026年大學品牌力」、Cheers雜誌「2026企業最愛大學生調查」以及1111人力銀行「2026企業最愛大學」等多項殊榮，充分展現了學術與實務結合的辦學成果。

世新大學傑出校友導演虞戡平（左二）在花蓮生活，為校友會活動點讚。（圖／世新大學提供）

世新大學傑出校友導演虞戡平、立委傅崐萁、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、議員魏嘉賢、笛布斯·顗賚、吉安鄉長游淑貞及縣農會總幹事吳昆儒等多位在地貴賓，皆出席活動為會議順利舉行送上祝福。會後，郭毅山理事長特別帶領遠道而來的校友們參訪「花蓮將軍府1936」。這座以日式宿舍群修復而成的歷史建築，因其文化價值與修復理念成為地方亮點，校友們在濃厚的歷史氛圍與優美的自然景致中，彼此交流互動，不僅增進情誼，更深刻體現世新人之間的情感連結。

世新大學師長偕同全國校友會總會代表們出席支持花蓮縣校友會大會活動。（圖／世新大學提供）

世新大學70週年校慶將以「台北小巨蛋主題活動」與「翠谷巡禮」為核心，校方誠摯邀請全球校友共襄盛舉，見證母校的歷史傳承與未來發展。社會資源發展中心也鼓勵校友加入官方LINE帳號「https://lin.ee/BjQgLWS」，將持續推動多元化的校友服務，凝聚校友力量，讓世新大學成為校友終身學習與資源共享的平台。

世新大學花蓮縣校友會理事長郭毅山（右一）盡地主之宜帶領校友們參訪「花蓮將軍府1936」。（圖／世新大學提供）

