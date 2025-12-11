世新大學BOSS模擬競賽擴大規模 學生挑戰市場策略奪佳績

模擬經營，實戰決策，世新大學企業管理學系以創紀錄的88組參賽隊伍，打造一場跨領域學生的商業智慧對決！昨（10）日舉辦的「企業經營模擬競賽－2025 世新BOSS當老闆CEO巔峰對決」決賽中，企管系「世新企管財富滿盈」、新聞系「超錢部隊」與財金系「好玩遊戲」分別奪得前三名，為這場歷時數月的經營挑戰畫下完美句點。

世新企管系擴大規模舉辦企業經營模擬競賽，吸引全校各院系與學制學生參與。（圖/世新大學提供）

今年的競賽吸引全校各院系與學制的學生參與，從碩士專班到進修學制，創下88組參賽隊伍的紀錄。世新大學企管系主任姚成彥表示，這次活動從說明會、練習賽到初賽與決賽，設計精密且環環相扣，讓學生在模擬企業經營的過程中，學習資金運用、行銷策略與決策制定等實務能力。她特別提到，來自人文社會學院的學生打破了外界對文科背景的刻板印象，他們展現了對創業的熱情，並在比賽中交出亮眼表現，為比賽增添了豐富的層次。

廣告 廣告

比賽中使用的BOSS模擬系統，模擬真實企業經營情境，參賽者需在限時內分析市場變化、調整策略，並展現即時應變能力。特波國際總監陳芳瑩指出，今年參賽學生在定價策略上展現了成熟的理解，但也提醒部分組別對現金流管理仍有進步空間。她建議學生應善用資金，降低利息支出或加強市場投資，並強調採購與成本控制對企業經營的重要性。

世新大學企業經營模擬競賽，參賽者需在限時內應對市場挑戰，展現高效決策與靈活應變能力。（圖/世新大學提供）

管理學院院長江岷欽在頒獎時表示，學習與實踐的結合，是學生成長的關鍵。他認為，隨著科技與AI的迅速發展，當代學生擁有更多資源與機會，能夠更有效地適應市場需求並達成目標。他鼓勵學生珍惜這樣的學習機會，將比賽中累積的經驗轉化為職涯中的實際能力。

今年的比賽另一大亮點，是獎金的大幅提升。在院長的支持下，最高獎金高達8000元，其他獎項也有所增加，進一步激勵學生全力以赴。企管系主任姚成彥特別感謝特波國際董事長蕭世貴及總監陳芳瑩，從籌備到決賽全程協助，讓比賽更加專業且具挑戰性。

世新大學企業經營模擬競賽獲獎學生在定價策略上表現亮眼，企業代表讚賞專業與潛力。（圖/世新大學提供）

世新大學企業經營模擬競賽獲獎學生在定價策略上表現亮眼，企業代表讚賞專業與潛力。（圖/世新大學提供）

世新大學企業管理學系以實務導向的教學模式著稱，透過模擬經營比賽、產學合作等方式，讓學生在學習中培養實戰能力。此次競賽展現了學生們的創新與專業，無論是否站上頒獎台，每位參賽者都在這場競賽中收穫了寶貴的經驗與成長。

延伸閱讀

影/投入逾億元推垃圾打包計畫！台中環保局已處理千噸垃圾

冷氣團帶雪來！局部地區體感溫度將剩7度 北東續濕冷

國光客運朝馬站年底搬遷！桃園機場到台中票價調漲9%至11%