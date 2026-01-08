世新廣播電臺茗茶文化活動 實習團隊跨平台整合技術亮眼

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

世新大學世新廣播電臺以茶文化為主題，舉辦《我愛芳鄰－茗茶 Chill 好》活動，結合影音直播、靜態展覽與現場品茗體驗，讓校內師生及在地社區居民在文化節慶中感受茶香氛圍。本次活動由世新廣播電臺114學年實習團隊策劃，透過跨平台整合技術與專業製播工程，完整呈現茶文化的歷史背景、製作工藝及人文故事，展現學生的實務能力與創意執行力。

世新廣播電臺與胡適國小「小茶師」合作，透過影音直播呈現泡茶步驟與品茗流程，分享茶文化給線上觀眾。（翻攝節目畫面）

活動於學期末舉辦，現場吸引許多師生與社區民眾參與，並透過影音直播將活動實況同步傳遞至線上觀眾。世新廣播電臺臺長暨廣播電視電影學系主任葉基固致詞時指出，電臺節目長期致力於推廣在地文化，這次活動不僅延續電臺一貫關注社區文化的精神，也讓學生在實作中學習如何透過媒體紀錄地方故事，進一步拓展對文化的認識與感受。世新大學校長陳清河也特別致贈花籃，表達對活動的支持，並強調學校對學生媒體實務培育的重視，期望透過多元活動，讓學生在真實場域中累積經驗，提升未來職場競爭力。

胡適國小「小茶師」團隊細膩呈現品茗流程，將學習成果帶入世新大學與社區。（圖／世新大學提供）

活動亮點之一是由臺北市南港區胡適國小「小茶師」團隊帶領的品茗體驗，從溫壺、置茶、沖泡到品茶，一對一的細心解說，讓參與者深入了解南港包種茶的沖泡技巧與香氣特色。胡適國小學務主任林宇樂表示，學校多年來積極推動茶藝教育，透過設立茶藝教室與小茶師校隊，將南港茶文化傳承給下一代，並希望透過活動讓孩子們的學習成果走進更大的舞台，與社區及學界分享這份文化記憶。

世新廣播電臺臺長葉基固（右）肯定實習團隊以媒體力量記錄地方故事。（圖／世新大學提供）

實習團隊指出，《我愛芳鄰－茗茶 Chill 好》節目製播過程運用了Sony PXW-Z190攝影機、Datavideo SHOWCAST 100導播系統等專業設備，結合NDI、OBS與RTMP技術，實現YouTube直播與AM729、FM88.1聲音廣播的多平台同步輸出。學生在實習中熟練掌握從棚內製作到外場拍攝的全流程，並透過節目控制工具QLab與Ontime提升時間管理能力，展現出高度的專業製播實力與技術整合能力，並歡迎民眾回顧《我愛芳鄰－茗茶 Chill 好》直播特別節目（https://www.youtube.com/live/pstzj0-3AhQ），再次感受這段茶香滿溢的美好時光。世新大學與世新廣播電臺以完善的教學設備與實務培育，持續為學生打造多元學習場域，讓每一次活動都成為實力養成的最佳舞台。

世新廣播電臺於校內舉辦《我愛芳鄰－茗茶 Chill 好》茶文化主題活動。（圖／世新大學提供）

