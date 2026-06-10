世新校長畢典喊「結束自己」！登美國脫口秀 來賓酸：不擔心中國入侵了

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生活中心／黃韻璇報導

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國「福斯新聞（Fox News）」夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。

世新大學5月30日舉行114學年度碩博士班畢業典禮，陳清河致詞時提到時間管理、情緒管理及身體管理的重要性，提到要是時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，「告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，爭議言論引發炎上。事後陳清河發表道歉聲明，表示致詞內容欠缺審慎，未能清楚表達原意，係鼓勵畢業生精進為人處事之態度，並非涉及不當生命觀的討論，為此表達最深歉意，並自請停職停薪2個月。

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世新大學校長陳清河於114學年度碩博士班畢業典禮上，不慎失言引發軒然大波。（圖／翻攝自世新大學畢業典禮直播）

不料這段發言竟登上美國黃金時段脫口秀節目《古特菲爾德秀》（Gutfeld!），該節目由由格雷格·古特菲爾德（Greg Gutfeld）主持，穩居同時段美國晚間談話脫口秀節目收視冠軍，平均總收視人數約在300萬。

◆觀看影片連結：https://reurl.cc/A9ZrMQ（28分左右開始）

節目中播放世新大學校長陳清河的發言，主持人表示，這段話被解讀是鼓勵輕生，並提到校長事後道歉，承認演講稿沒經過妥善審查，另一位來賓則直言，這段話的問題在於根本沒有解讀空間，他說「趕快結束」，接著又說「你的人生應該結束」。

該節目特別來賓、《紐約郵報》美女專欄評論員與記者莫伊尼漢（Lydia Moynihan）則笑稱：「你知道嗎，我之前一直有個地緣政治上的擔憂，如果中國入侵，台灣真的有能力自我防衛嗎？但看完這場演講之後，我覺得他們沒問題了。我對這個地區的地緣政治局勢已經完全不擔心了。很高興這件事終於讓我放心了」。

相關畫面曝光後，台灣網友紛紛表示「怎麼連這種東西都能走出台灣，上美國的喜劇性談話節目」、「台灣一堆人還覺得是網友反應過度，草莓族；看到節目來賓的發言，我終於安心了」、「什麼時候區區一個台灣校長的言論會被福斯新聞討論」、「丟臉丟到國外」、「世新校長也是一種為國爭光的概念」。

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