世新校長畢典失言登美脫口秀 網友大崩潰：丟臉丟到國外「真變世界新聞」

世新大學校長陳清河畢典致詞脫口「趕快結束自己」，驚世言論登上美國脫口秀。翻攝自世新大學畢典直播YT



世新大學校長陳清河上月底在碩博士畢業典禮上大談管理，竟語出驚人表示若沒辦法管理好自己「我告訴你，趕快結束自己，世界沒有你存在必要」，脫序言論立刻引爆網路炸鍋。儘管陳清河事後火速發布聲明致歉，還自請停職2個月，不過發言已火速傳遍全網，甚至還被美國福斯（Fox）電視台熱門節目《古特菲爾德秀》（Gutfeld!）（28:09起）拿出來公開嘲諷。

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮上公開表示，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引起各界砲轟「完全不尊重生命」。儘管校方事後火速發布聲明澄清，校長本意是希望同學面對未來職涯挑戰和環境變化時，能培養面對壓力與挫折的韌性，並在工作和生活間取得平衡、照顧好自己的身心健康，陳清河也發聲致歉，不過相關言論已引起網友熱議，甚至登上美國熱門脫口秀《古特菲爾德秀》。

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主持人古特菲德調侃，陳清河在道歉聲明中坦言演講稿沒有經過妥善審查，「但這篇稿子不是他自己寫的嗎？他等於是在怪別人『你們當初為什麼不阻止我說這些話』」，還吐槽陳清河這段話「很殺」，笑稱有人知道他太太在哪裡嗎，瞬間逗樂在場眾人。現場來賓也認為這段話語意相當明確，根本沒有模糊的解讀空間，句句就是表達「你的人生應該結束」。

《紐約郵報》記者莫伊尼漢（Lydia Moynihan）也調侃，本來之前她還在擔心地緣政治問題，若中國入侵，台灣是否有能力自我防衛，「但看完這場演講之後，我覺得他們沒問題了，我對這裡的地緣政治局勢完全不擔心了。」

節目片段傳回台灣後，立刻在各大社群再度引起熱議，網友紛紛留言嘲諷「世新真的變成世界新聞了」、「很少有台灣的大學畢業演講能紅到國外的」、「另類台灣之光」、「講這種話的懲處也只是放兩個月暑假，台灣真的很爽」。

由美國福斯新聞台（Fox News）製播的脫口秀《古特菲爾德秀》，以鮮明的右翼風格和犀利嘲諷著稱，是美國深夜節目收視霸主，平均每晚可吸引約300萬名觀眾，影響力不容小覷。如今節目將觸角伸向台灣，再度引起廣大觀眾討論熱潮。

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