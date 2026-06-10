世新校長畢典驚喊「結束自己」！竟登美國脫口秀遭酸：能防衛中國了...網一看全崩潰

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世新大學校長陳清河日前在畢典上驚吐「結束自己」，不料，竟登美國脫口秀《古特菲爾德秀》，掀起熱議。圖／翻攝自Gutfeld!

世新大學5月底舉行碩博士班畢業典禮，校長陳清河在台上致詞談及管理的重要性，不料，竟當眾脫口「趕快結束自己，這世界沒有你存在必要」，驚悚發言引發全網砲轟「嚴重缺乏生命教育」。而這段爭議言論風波越演烈，9日竟登上美國福斯新聞（Fox News）黃金時段的夜間政治娛樂脫口秀《古特菲爾德秀》（Gutfeld!），遭到國外來賓大肆嘲諷，讓台灣網友直呼「真的丟臉丟到國外去！」

激昂致詞變恐怖詛咒？校長驚喊：世界沒你存在的必要

世新大學於5月30日晚間舉行114學年度碩博士班畢業典禮，校長陳清河上台致詞，勉勵即將步入職場的畢業生，強調「時間管理、情緒管理、身體管理」是未來成功的關鍵。

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怎料，陳清河越講越激昂，下秒竟當眾說出，「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要。」 充滿窒息感與驚悚的發言，讓在場師生及家長當場聽傻，影片流出後更是遭到大批網友、學生及校友怒轟「措辭太誇張」、「完全不尊重生命」。

對此，世新校長陳清河事後緊急發出5大聲明致歉，坦言當天行程緊湊，「致詞內容欠缺審慎，未能清楚表達原意」，強調原本是想鼓勵畢業生精進為人處事之態度，並非討論不當生命觀。為了以示負責，陳清河已自請停職停薪2個月，於6月8日生效，由副校長代理主持校務。

陳清河畢典驚喊「趕快結束自己」，竟登美國脫口秀《古特菲爾德秀》。圖／翻攝自Gutfeld!

《古特菲爾德秀》當教材諷刺：根本沒解讀空間

雖然校長已經道歉停職，但這段發言卻跨越太平洋，登上了美國熱門脫口秀《古特菲爾德秀》（Gutfeld!），該節目由古特菲爾德（Greg Gutfeld）主持，穩居同時段美國晚間談話脫口秀節目收視冠軍，平均總收視人數高達約300萬人。

節目中特別播放了陳清河的發言片段，主持人指出這段話被解讀為鼓勵輕生，並提到校長事後道歉辯稱演講稿沒審查好。對此，節目來賓毫不留情地直言，這段話的問題在於「根本沒有模糊的解讀空間」，因為校長字字句句就是叫大家「趕快結束」、「你的人生應該結束」。

而節目特別來賓、同時也是《紐約郵報》的美女專欄評論員兼記者莫伊尼漢（Lydia Moynihan）更語帶諷刺地笑稱，「你知道嗎，我過去一直有個地緣政治上的擔憂，若中國入侵，台灣真的有能力自我防衛嗎？但看完這場演講後，我覺得他們沒問題了，我對台灣地緣政治局勢已不擔心，很高興這件事終於讓我放心了。」

全網崩潰狂酸：另類台灣之光

畫面曝光後，立刻在台灣社群網路掀起軒然大波，網友紛紛傻眼留言，「哇靠！紅到國外了...」「世新真的變成世界新聞了」、「一堆人在說這是實話，根本沒意識到這些話有多可怕，放心，傳播才剛開始」、「另類台灣之光...」「天啊！真的丟臉丟到國外去了！」「很少有台灣的大學畢業演講能紅到國外的」、「既好笑又悲哀」。

《古特菲爾德秀》是啥？美國福斯王牌娛樂節目

《古特菲爾德秀》（Gutfeld!）為美國福斯新聞台（Fox News）製播的王牌晚間時事娛樂節目，於美東時間每週一至週五晚間10點播出。該節目常以獨特的右翼保守派視角與犀利嘲諷方式，幽默探討時事熱門話題與左派政治人物，憑藉鮮明的節目風格，平均每晚狂吸250萬至300萬名觀眾收看，牢牢霸佔美國深夜時段的收視領頭羊寶座。

節目的靈魂核心主持人古特菲爾德（Greg Gutfeld，1964年生）身兼作家、雜誌編輯與部落客等多重身分，自稱是自由意志主義與無宗教信仰者。他自2011年起便擔任福斯熱門政論談話節目《The Five》的固定嘉賓，隨後於2015年5月開啟主持個人秀《古特菲爾德秀》，以幽默辛辣的談吐風格活躍於美國電視圈。



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