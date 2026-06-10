世新校長陳清河「結束自己」失言致詞 竟登美國脫口秀節目

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世新大學校長畢典致詞爆驚語「趕快結束自己」，片段登上美國脫口秀節目。（翻攝世新大學YT）

世新大學校長陳清河日前在碩博士班畢業典禮上，因為一席「趕快結束自己」的致詞遭到炎上，沒想到這段畫面，現在竟然紅到美國。全美收視名列前茅的知名時事評論脫口秀古特菲德秀就特別播出這段致詞失言的畫面，主持人還特別揶揄了一番，節目片段也引起台灣網友熱議。

脫口秀《古特菲德秀》節目引述世新大學校長致詞，看完那段驚世駭俗的「因為這個世界已經沒有你存在的必要」發言，主持人尷尬評論：「喔……哇……終於有人帶頭鼓掌了。」

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「校長的演講被許多人解讀是鼓勵輕生，我很好奇為什麼哈哈。在網路上遭到輿論強烈抨擊後，他已經道歉了，承認演講稿未經仔細審核。但審核結果，我們覺得他殺遍全場。」主持人還質疑，這篇講稿應該是校長自己寫的，但到頭來好像在怪別人「為何不阻止我」，隨即在棚內響起一片笑聲。

對此，世新大學校長陳清河在失言後，也發表聲明，表達深刻的歉意，並且已經自請停職停薪二個月以示負責。

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