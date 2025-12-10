世新申請新制 考生限報1組系

世新大學自115學年度起調整申請入學規定，每名考生在6個志願中，僅能填報1個系組。（本報資料照片）

世新大學自115學年度起調整申請入學規定，每名考生在6個志願中，僅能填報1個系組。校方強調，執行這項新做法，目的在於提升「精準招生」，避免同校不同科系重複錄取，以及減少校內互相競爭的狀況。專家認為，世新大學此舉是對學校品牌有信心，也希望學生提前做好決定，避免重複招生導致缺額。

依現行制度，申請入學可填6個志願，但各大學可限制校內可報名的系組數。世新大學過去限填2系組，115學年度起進一步壓縮為1系組。根據甄選委員會公布的限填數一覽，多數大學介於3到5個系組，僅少數如北藝大、台體大、玄奘大學與世新大學採1系組。

世新大學副校長兼教務長賴正能表示，政策出發點是「以考生為中心」，考生若報名多個系組，不僅要負擔多筆報名費，也需投入大量心力準備備審資料，因此希望協助考生把目標更集中。限填1系組能讓學生更聚焦自身興趣，也能避免重複報考導致重複錄取或缺額，提高選才效率。

外界關注限縮是否會影響選填人數或讓學生流向其他學校。賴正能則認為，招生關鍵在於辦學特色，各科系更希望招到志向明確、動機一致的學生。他指出，面試時教授常詢問，還報考哪些科系，就是希望了解考生選填是否集中。如果志願從法律、傳播到醫學皆有，可能代表興趣尚未收斂，也反映出對所選科系的決心不足。

升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉表示，世新大學應該是從數據看到狀況，發現很多人填寫許多系組志願，為避免重複招生，導致重榜率太高，形成網內互打的情況，所以希望學生提前做好決定，可見校方對於學校品牌跟招生很有信心。

全教總理事長侯俊良表示，少子化衝擊，學校都努力在做招生專業化，世新大學應該經過分析後，認為此舉對招生有利，以學校招生為考量。相信這樣作法若效果不錯，未來其他學校也可能會跟進，精準化招生可望成為趨勢。對於學生而言，選擇權將被限縮，必須要清楚自己的興趣跟目標，選擇最喜歡的科系填寫志願。