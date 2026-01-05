世新研議整併資傳和數媒系 學生反彈、校方喊卡

（中央社記者許秩維台北5日電）世新大學研議將數位多媒體設計系與資訊傳播系整併，引發學生反彈。世新校方今天表示，經說明會聽取師生意見後，已決定不推動整併案，兩系將維持既有架構與運作。

近日有網友在網路社群發文指出，世新大學於1月2日召開說明會，預計116學年起將資訊傳播系和數位多媒體設計系整併，新系名暫定為「AI應用媒體設計系」，引發不少學生反彈。

有學生質疑學校突襲式通知，選在期末考週前兩三天才發信通知，也有學生認為是為蹭AI的熱度才要將兩系合併並改名，更有學生抱怨，系上電腦跑不動，連基本設備都沒搞好，卻要花大錢搞AI轉型。

廣告 廣告

世新大學校方今天告訴中央社記者，針對師生關注數位多媒體設計系與資訊傳播系的整併議題，學校近日已召開師生說明會，充分聽取各方意見。

世新校方提到，由於師生就系所名稱、定位、課程規劃等面向提出多元建議，經過審慎評估後，學校決定不再推動數位多媒體設計系與資訊傳播系的整併案，兩系將維持既有架構與運作。

面對數位科技與AI發展快速變化，世新校方指出，將持續推動師資與課程優化，並與師生保持良好溝通，強化學生學習成效與就業競爭力。（編輯：李亨山）1150105