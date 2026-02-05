世新與日本中央大學締結姊妹校 深化師生交流發展

世新大學校長陳清河（左）與日本中央大學國際中心松永伸也（右）交換姊妹校合作協議。(世新大學提供)

世新大學與日本中央大學4日在世新大學正式簽署姊妹校合作協議，涵蓋學術課程整合、師生交流與文化活動等多方面合作，為雙方學生創造更多國際教育機會，也象徵雙方長達19年的友好關係邁入新里程碑。

包括日本中央大學國際中心辦公室科長松永伸也、日華友好會會長松本彧彥、名譽會長長田繁，以及世新大學校長陳清河、國際事務中心主任李有容、華語文教學中心主任張韶祁、日本語文學系主任王玉玲與助理教授級專業技術人員林雪貞等人都出席簽約儀式並進行交流。

松本彧彥會長在致詞中提到，日華友好會自2007年首次訪問世新大學以來，便致力於推動臺日間的學術與文化交流，並以贈送櫻花樹作為兩地友誼的象徵。2008年，日華友好會於世新校園種下第一批「友好之櫻」，開啟雙方的深厚情誼。松本彧彥回憶，締結姊妹校的計畫醞釀已久，感謝雙方的共同努力，終於促成這次協議的簽署。他並期待未來兩校在學術與文化領域能展開更多實質性合作，深化雙方的友好關係。

長田繁則回顧了日華友好會與世新大學的交流歷史，他並提到，世新大學從校園建設到課程內容的革新，都展現了與時俱進的辦學精神，並對世新在國際化發展上的努力表示高度肯定。他也強調，學生與教師的實際交流是學術合作的核心，相信兩校的合作將為臺日學術與文化交流帶來豐碩成果。

儀式上，松永伸也代為宣讀日本中央大學校長河合久的感謝信。河合久在信中期盼未來兩校能在學術與文化領域有更多創新合作，攜手共創雙贏局面。

世新大學校長陳清河表示，與日本中央大學締結姊妹校合作協議，是一件非常有意義的事。他強調，世新大學將持續推動國際教育與文化交流，未來期待更多師生能參與兩校的合作計畫，進一步深化臺日文化連結。