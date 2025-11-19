世新與阿里山英迪格合作 提供輪調培訓文化體驗

（中央社記者許秩維台北19日電）世新大學與阿里山英迪格酒店產學合作，推動「世新大學學生Working Holiday計畫」，將於寒暑假為學生安排多部門輪調的培訓和文化體驗，並提供住宿和薪資。

世新大學今天發布新聞稿指出，這項計畫是以「實務學習結合文化交流」為核心，世新學生將利用寒暑假實習，透過部門輪調了解飯店業的多元運作模式；阿里山英迪格酒店安排文化體驗活動，讓學生探索鄒族文化與阿里山的自然生態，並提供完善的住宿、薪資與培訓。

世新大學校長陳清河表示，此次合作是學校觀光系的重要突破，為學生開創結合專業實習與文化體驗的嶄新模式；透過與阿里山英迪格酒店的合作，學生能在國際品牌飯店的專業環境中，了解飯店業運作模式，並以阿里山的自然與文化資源為基礎，提升自身專業與文化理解。

霖雲國際開發總經理張哲明提到，阿里山英迪格酒店不僅是阿里山地區首家國際品牌飯店，更是當地首座黃金級綠建築，展現對永續旅遊的堅持；此次合作計畫的最大亮點在於學生能透過實務操作與文化活動，了解飯店業的多元面向，並在國際化環境中發掘自身潛力。

阿里山英迪格酒店總經理鄭耀山指出，飯店業的競爭力不僅來自硬體設施，更來自人才培育，作為洲際酒店集團（IHG）旗下品牌，阿里山英迪格酒店致力於提供卓越的服務與專業培訓。他期待透過此次合作，吸引更多熱愛觀光產業的世新學生加入，並在實習中學習跨文化溝通與專業服務技能，為觀光業注入新動能。（編輯：管中維）1141119