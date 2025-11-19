世新資管系畢展晚會驚豔嘉賓 創意與科技交織展現驚人實力

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

以AI技術賦能創新應用，世新大學資訊管理學系第32屆畢業專題成果展「32 AIxel：位元賦能」日前圓滿舉行晚會暨頒獎典禮，今年34組學生作品，涵蓋「AI創新應用」、「智慧互動與跨平台整合」、「生活科技與智能管理」、「健康生活與效率提升」及「生成式AI與智慧教育」五大領域。這些作品不僅展示了技術的實力，更呈現學生如何透過創新思維，將抽象技術轉化為具體應用，並融入人文關懷與社會價值，為AI時代的科技發展注入溫度。

由世新資管系學生與康軒文教產學合作推出的《康軒AI會考通》可謂今年焦點。這款整合AI技術與LINE平台的智慧化學習解決方案，專為國中會考考生設計，提供隨點隨練與錯題診斷功能，並透過AI分析學生答題紀錄，推薦適合其程度的試題，有效提升複習效率。該作品早於畢展就正式上線，免費開放使用，成功展現世新資管系學生的創新能力與技術落地實力。

活動當天，藝人斑恩受邀演出，以輕快音樂與互動環節帶動現場氣氛，笑聲與掌聲不斷。抽獎環節更是驚喜連連，遠傳電信資安長朱建國、狀態網際網路副總林妙蓮及資管系主任劉育津等人一同參與，為學生送上祝福與鼓勵。天微資訊總監李泓汶更特別加碼提供紅包，獎勵優勝組別，展現產學界對世新資管系學生的高度肯定。

世新資管系近年在全國性競賽中屢創佳績，2024至2025年間陸續獲得18項獎項，包括「全國i-Life創新服務企劃競賽」亞軍與季軍、「AI數據分析師競賽」及「BOSS企業經營模擬競賽」第三名等，充分展現跨域整合與創意實踐的專業能力。該系更於2024年將組別更名為「人工智慧暨科技傳播組」，結合AI技術與世新傳播領域的資源優勢，強化學生在資料處理、模型訓練與產品實作的全方位能力，並透過人工智慧暨科技生活研究中心提供高算力電腦教室與多項先進設備，讓學生在實務操作中累積產業銜接力。

世新大學校長陳清河、管理學院院長江岷欽及探網科技董事長許經典等嘉賓也特別到場支持，為學生頒獎並致意。校長陳清河致詞時感謝產學界與校友對世新資管系的長期支持，並指出，世新資管系以「AI做中學、技術即應用」的教學理念，致力於培育具備AI、雲端運算、互動科技與智慧物聯等技術的跨域專才，成為資訊教育領域的指標系所。

