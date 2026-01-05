世新「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併 校方喊卡

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併議題引發學生反彈，世新大學於2日公告指出，經召開師生說明會並廣泛蒐集意見後，校方已決定不推動兩系整併案，未來將維持現有系所架構與運作。校方強調，此次決策是在充分傾聽教學現場聲音後所做出的結果，未來仍將持續檢視系所發展方向，在高教轉型過程中兼顧制度彈性與教育品質，關鍵核心是培養人才與產業接軌，有利於學生未來發展。

世新大學研發處表示，校方近日就系所整併構想與師生進行溝通，過程中師生針對系所名稱、專業定位及課程規劃等面向提出多元建議，經審慎評估後，認為兩系在教學內容與發展方向上仍具差異性與獨立性，因此決定暫停整併計畫。

近年受少子化衝擊與高等教育結構調整影響，不少大專校院陸續檢討招生規模，透過系所合併、停招或調整課程因應。教育部多次說明，學校可依自身條件進行系所調整，但須重視教學品質與學生學習權益。然而，相關作法也常引發師生對專業定位模糊、學習資源縮減與就業銜接的疑慮。

世新大學指出，面對數位科技與人工智慧快速發展，學校未來將持續推動師資與課程優化，強化跨域學習與產業接軌，同時與師生保持良好溝通，提升學生學習成效與就業競爭力。

