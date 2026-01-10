世旗協會會長楊麗琴關心偏鄉兒少

台南世界旗袍協會創會理事長楊麗琴（前排左一）率團前往嘉義縣「蒜頭國小潭墘分校」，參與學童的歲末成果展。（楊麗琴提供）

記者姚正玉∕台南報導

台南世界旗袍協會創會理事長楊麗琴長期投入公益行動，持續關心偏鄉教育與兒少陪伴議題。她表示，公益留下的不是一次性的捐助，而是長期陪伴所累積的信任與安全感，孩子願意開心表達、勇敢互動，就是她最珍貴的回應。

目前也擔任台南市婦幼關懷協會理事長的楊麗琴，帶領台南世旗姐妹到嘉義縣「蒜頭國小潭墘分校」贊助學童們包括ＡＩ機器人課程、牙齒保健宣導、藝術體驗課程、歌唱教學以及美姿美儀課程等各項課程與體驗，日前再度率世旗的公益團隊前往參與歲末成果展。

楊麗琴說，孩子們在校門口以歌聲迎賓，並大聲喊出「麗琴阿姨好！麗琴會長好！」溫暖回應讓她感動且欣慰。

活動中透過成果展演，奉茶服務與互動體驗，楊麗琴希望傳遞「公益不是同情，是陪伴」的核心理念，讓孩子在被看見、被尊重的氛圍中累積自信與希望。

不止支持學童的活動，楊麗琴也贊助孩子參與校外活動與競賽的交通費用，孩子們交出亮眼成績，展現「努力會被看見」的正向力量，讓她覺得一切都是值得的。

當孩子們親手寫下感謝卡，回顧這一年孩子們依依不捨地問「您們還會再來嗎？」楊麗琴大聲回應孩子們「會的，我們會再來，很開心能參與你們的成長，與你們同行。」

楊麗琴表示，未來她會持續以長期陪伴為核心，照顧弱勢孩童，希望他們在愛與尊重中成長，未來也成為懂得服務、願意付出的人。她強調，此行希望被記住的不是捐款，而是陪伴，被點亮的不是一個下午，而是孩子的未來。