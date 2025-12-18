世曦內部風暴未歇？ 鄭運鵬公開信自揭獎金黑洞：已追回數千萬 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，上任積極改革公司制度，昨（17）日向全體員工發出題為「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」的公開信，首度揭露公司多年來獎金制度失序問題；他強調，不僅已追回數千萬元不符規定的獎金，也承諾不追回歷年已發放、總額近5億元的業務獎勵，引發外界關注世曦內控問題。

世曦前董座施義芳等13人本月3日才因中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程，被舉報疑似浮報超過百億元的弊案，遭到檢廉調搜索、約談，但最終無保請回。該事件也讓公司內部同仁議論紛紛，揭開世曦過去檯面下，大家不敢說的「公開秘密」。

施義芳前陣子被帶走、無保請回。恰巧新董座鄭運鵬又向員工發了一封公開信，揭露原來公司內部還有更大的「獎金問題」，信中直指已追回上千萬不符合規定的獎金，以及不追回近5億的業務獎勵，新董座改革決心與建構制度的意味濃厚。

鄭運鵬公開信全文，「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」：

七月上任後，很多同仁好奇新任董事長鄭運鵬會來做什麼？對於工作環境、勞動條件和行政作業的改進作為，大家都能夠不定時在公告上看到，我知道還有一件各位非常關心，但又不好意思當面問我的事，就是：「爭取業務獎勵什麼時候發？」這件疑惑，我必須在世曦、中華顧問董事會後才能向大家說明，讓大家久等了。

過去幾年，政府從前瞻基礎建設開始擴大公共建設內需，疫情發生之後台灣也成為世界經濟中心，景氣高度成長，台灣世曦也在歷任營運團隊及各位的努力下，業績的確高度地屢創新高，獎金總額當然也更寬裕。

我在上任第一天的董事會就說明，世曦是一間「公營公司」，必須接受政府和國人的高度監督。因此，各位同仁與公司之間有二個身分連結：一是員工、二是納稅人。員工當然期待更好的待遇，但納稅人的身份也要看緊政府體系不能隨意支出。因此，世曦必須有合法、合理、公平的獎金制度，讓各位在員工和納稅人雙重身份考量下都可以領得抬頭挺胸、心安理得。

上任後我發現，過去幾年公司以「爭取業務獎勵」為名義，在未符合公司法規範的合法程序下發放個人及主管獎勵金，之後甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額，未經公司內部行政程序發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經董事會同意領取董事長業務獎勵等情事，總額和合理性遠遠超過董事會和會計制度的授權範圍。這些狀況，我相信各位身為員工和納稅人都是不能接受的。

首先要向各位報告，這些獎金總額即使沒有上述的違規發放，也會在各位在職同仁的績效獎金中做更合理的分配，但幾年發展下來，過去這種「追求以簽約金額來匡列獎金，自行發放」的做法，累積出許多世曦未來的長期困境，已經造成未考量公司人力負荷、不斷超額簽約的狀況，導致同仁高比例加班，未來數年世曦也必須大量進用新人才可能達成契約的最低要求，墊高了未來的人事成本、增加經營風險，每個案子都必須步步為營才能維持獲利，但是獎金已經發放出去了。

上述困境都和以人力腦力為成本核心的工程顧問業經營方式有所矛盾，這是現任經營團隊必須立即因應的業績陷阱。

經過數月調查、了解、追回，對於不符合公司法及中華顧問對世曦之監督要點的數千萬元獎金、不當薪資部份均已全數追回，相關配合違紀發放的主管也調離職務，公司設置法務室和稽核室協助公司營運，也負責監督董事長的職權行使。我們已向世曦及中華顧問董事會報告處理情形，兩個董事會同意授權世曦規劃後續的合理獎金發放辦法，公司會在董事會授權之下，將和工會一起討論出合理的獎金總額計算和發放方案。

另外，中華及世曦董事會均已同意「不追回歷年已發放給在職同仁總額將近五億元的爭取業務獎勵」，請各位放心。而各位原本預期第三、第四季發放的獎金，都會「依制度回歸到本年度績效獎金總額內」計算，在公司和工會達成共識、董事會同意後，世曦會有更完整透明的制度，感謝大家的貢獻與體諒。

照片來源：翻攝自世曦官網

