世曦爆長年違規發獎金 鄭運鵬追回數千萬「5億業務獎勵不再討」交通部回應了

台灣世曦董事長鄭運鵬上任後發現公司有違規發獎金的情況，著手展開調查、追回。（翻攝自台灣世曦網站）

前立委鄭運鵬今年7月接任交通部所屬的「台灣世曦工程顧問公司」董事長，傳出他昨（17日）向同仁發出一封內部信，回應關於業務獎金的問題，指出他上任後發現公司過去幾年在未符合規範的程序下發放個人及主管獎勵金、未經程序就發員工或主管館獎金，總額遠超過董事會和會計制度的授權範圍。經過數月的調查與了解，已經追回數千萬獎金與不當薪資，但歷年已發給同仁將近5億元的業務獎勵則不會向大家追討；對此交通部稍早做出了回應。

據報，鄭運鵬17日以〈董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向〉為題，向台灣世曦員工發出一封內部信，坦言很多同仁都不好意思當面問他「爭取業務獎勵什麼時候發？」而他在世曦、中華顧問董事會後終於可以向大家說明。

鄭運鵬揭長年違規濫發獎金 超出授權範圍

鄭運鵬透露，他上任後發現過去幾年公司以「爭取業務獎勵」為名義，在未符合《公司法》規範的合法程序下，發放個人及主管獎勵金，之後甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額，未經公司內部行政程序發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經董事會同意領取董事長業務獎勵等情事，總額和合理性遠遠超過董事會和會計制度的授權範圍。「這些狀況，我相信各位身為員工和納稅人都是不能接受的。」

濫發獎金會怎樣？ 鄭運鵬曝處理進度

他解釋，這些獎金總額即使沒有上述的違規發放，也會在在職同仁的績效獎金中做更合理的分配，然而這種「追求以簽約金額來匡列獎金，自行發放」的做法，累積出許多世曦未來的長期困境，已經造成未考量公司人力負荷、不斷超額簽約的狀況，導致同仁高比例加班，未來數年世曦也必須大量進用新人才可能達成契約的最低要求，墊高了未來的人事成本、增加經營風險，每個案子都必須步步為營才能維持獲利，但是獎金已經發放出去了。

鄭運鵬表示，在經過數月調查、了解、追回後，不符合《公司法》及中華顧問對世曦之監督要點的數千萬元獎金、不當薪資部份均已全數追回，相關配合違紀發放的主管也調離職務，在向世曦及中華顧問董事會報告處理情形後，2個董事會同意授權世曦規劃後續的合理獎金發放辦法，將在董事會授權之下和工會一起討論出合理的獎金總額計算和發放方案。

此外他也說，中華及世曦董事會均已同意「不追回歷年已發放給在職同仁總額將近5億元的爭取業務獎勵」，請各位同仁放心，大家原本預期第三、第四季發放的獎金也會「依制度回歸到本年度績效獎金總額內」計算，在公司和工會達成共識、董事會同意後，世曦會有更完整透明的制度，感謝大家的貢獻與體諒。

所屬公司濫發獎金 交通部回應了

針對世曦爆出長年違規濫發獎金，其主管機關交通部回應表示，尊重公司治理機制及司法程序，已注意到世曦公司已主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事宜；交通部也將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再發生。

