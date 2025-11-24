世棒12強奪冠周年蔡其昌發文被酸「活在過去」 他霸氣回應了

中職會長蔡其昌。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

去（2024）年11月24日是台灣在世界棒球12強賽奪下冠軍的大日子，中華職棒會長、現任立委蔡其昌昨（23）日在社群特別紀錄，引起許多球迷共鳴；但留言中卻出現酸民，嗆蔡其昌不要活在過去，竟釣出本人霸氣回應，讓網友以為他撿到槍。

蔡其昌昨日在臉書粉絲專頁發文，上傳自己身穿Team Taiwan帽T的照片，特別提到，「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」

有不少球迷看到會長透露會穿Taiwan服飾，也紛紛曬出打算在24日穿上的衣服，同樣很開心迎來台灣球員在世棒12強奪冠周年。不過留言中出現酸民，「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭」，超嗆言論也釣出蔡其昌本人，霸氣表示，「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」獲得一眾網友讚爆，還有人開玩笑說會長撿到槍。

蔡其昌在臉書分享11月24日是台灣在世界棒球12強賽奪冠周年，卻被酸民嗆活在過去，他硬起來回應了。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

雖然蔡其昌昨日發文出現酸民，但他今日仍分享穿上Team Taiwan帽T的照片，「大家早安！穿著Team Taiwan 紀念這美好的日子」，並二度發文表示不想理會那些酸民，「我想我應該要愛的教育，不酸那些生活不開心的人了，我們開心回味這一天就好」。

