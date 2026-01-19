世界上最善良的小孩！男童用心愛的「滑板」拯救一條浪貓生命

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日傳出一段令人鼻酸又溫暖的故事，一名年僅9歲的男童在公園目睹小貓遭到霸凌虐待，他不僅勇敢上前制止，甚至還願意拿出自己最珍愛的滑板作為交換，只為救下那條脆弱的小生命，事件曝光後迅速引發關注，男孩的善良與勇氣獲得社會各界高度讚賞，也讓無數網友直呼「被感動到想哭」。

根據外媒報導，這起事件發生在美國亞利桑那州，當時一名叫做「貝瑞（Zayin Berry）」的男童獨自前往滑板公園玩耍，卻意外看到幾名年紀較大的孩子正在欺負一隻流浪小貓，把牠當成球拋來拋去取樂，小貓在驚恐中反抗時，卻遭到了更嚴重的對待，甚至被其中一名男童狠狠踢了一腳。

所幸小貓最終仍順利地完成治療，並被「貝瑞」一家正式收養

(示意圖/Unsplash)

「貝瑞」目睹後立刻上前阻止，但對方完全不理會他的勸說，眼看小貓隨時可能受到更嚴重的傷害，情急之下「貝瑞」便提出用自己的滑板交換小貓，這才讓對方同意放手，隨後他抱著受傷的小貓回家向父母求助，家人也在第一時間將貓咪送往動物醫院檢查，這才幫助牠撿回了性命。

獸醫診斷後發現，小貓不僅罹患呼吸道感染，其中一隻眼睛更因傷勢過重無法保留，只能進行摘除手術，所幸小貓最終仍順利地完成治療，並被「貝瑞」一家正式收養，消息傳開後許多民眾深受感動，當地滑板商主動送給「貝瑞」一塊全新的滑板，並捐款協助支付醫療費用，美國防止虐待動物協會更將他評選為「2025年度兒童」，肯定他的勇氣與人道精神。