世界上最長壽的貓！英國玳瑁貓「高齡三十歲」繼續書寫記錄

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

英國短毛玳瑁貓「佛洛西（Flossie）」以高齡30歲之姿，持續刷新人們對貓咪壽命的想像，牠不僅是金氏世界紀錄認證「目前仍在世的最長壽貓」，也成為高齡動物照護的代表案例，即使已出現失聰與視力退化等老化現象，「佛洛西」仍維持著穩定的規律作息，讓不少網友直呼不可思議。

根據外媒報導，「佛洛西」出生於1995年12月29日，最初生活在英國默西塞德郡一間醫院附近的流浪貓群中，後來被院內工作人員收養，牠與第一任主人相伴10年，主人過世後轉由其妹妹接手照顧，並共同生活14年。

廣告 廣告

「佛洛西」出生於1995年12月29日，最初生活在英國默西塞德郡一間醫院附近

(示意圖/Unsplash)

隨著第二任主人離世，「佛洛西」再度被家人收留，直到第三位照顧者坦言無法繼續照顧高齡貓咪，才將牠託付給英國動物慈善機構「貓咪保護協會」，此時的「佛洛西」以26歲又316天的年齡獲得金氏世界紀錄認證，相當於人類約120歲。

不久後，一名具備照護高齡貓經驗的女子「Vicki Green」決定領養牠，當時「佛洛西」已失去聽力，且視力明顯衰退， Vicki原以為牠可能只剩短暫時光，沒想到「佛洛西」卻迅速適應了新家，身體狀況也比預期穩定，每天仍能正常進食、睡覺與活動。

如今的「佛洛西」已經正式地迎接完牠的30歲生日，消息曝光後引發大量關注，許多網友紛紛送上祝福，也有人期盼牠能在未來追上另一隻金氏世界紀錄貓咪「奶油泡芙」，在2005年創下享年38歲「史上最長壽的貓」的頭銜。