世界不平靜！白安有感許願 鼓鼓找蕭秉治回打工地暖心獻聲

【緯來新聞網】白安、呂思緯（鼓鼓）、蕭秉治今（29日）現身大全聯內湖店，為迎接耶誕節到來，暖心獻唱與點亮10公尺高巨型耶誕樹，並邀請該超市吉祥物福利熊、大全熊同樂，希望透過音樂與陪伴，為大家帶來滿滿的節慶氛圍與幸福感。白安代表眾人許下聖誕心願：「最近世界沒有那麼平安，希望健健康康平平安安度過每一天。」

鼓鼓（左起）、白安、蕭秉治參與點燈儀式。（圖／相信音樂提供）

「Energy」、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治聯手推出公益聖誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，因應節日即將到來，第一次參加點燈儀式的3人很開心，鼓鼓學生時期曾在大全聯內湖店打工，對他來說格外有意義。



白安帶來新專輯《星期八》同名歌曲〈星期八〉以及〈路邊野餐〉，鼓鼓與蕭秉治分別帶來〈當我變成我們〉和〈520〉，用滿滿的愛包圍現場觀眾；兩人更現場組起雙人創作團體「GX」合唱新歌〈超人披風〉化身「聖誕超人」，陪伴彼此和現場觀眾一起向前飛翔。



繼點燈儀式後，他們預告將與蘇慧倫、Energy、丁噹等重量級卡司，相約在12月24日晚上8點，於同一地點舉行《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，並將捐贈善款給予社會上有需要的對象，將現場的感動與溫暖化作支持社福團體的力量，陪伴更多人度過寒冬。

