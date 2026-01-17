世界不想台海兵凶戰危 鄭麗文：九二共識、反對台獨是全球共識

國共論壇有望在1月下旬於北京登場，國民黨主席鄭麗文今（17）日南下高雄出席公開活動受訪時表示，若有結果一定會第一時間公開透過記者會說明。她強調，全力開創兩岸和平契機是台灣任何政黨責無旁貸的責任，只要回歸九二共識、反對台獨，這是全世界的共識，不需多加條件，相信馬上可以迎來兩岸融冰和解。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

針對外界關切國共論壇何時登場，鄭麗文說，有關兩岸交流對話等任何活動，只要一確定她會在第一時間公開透過記者會說明。她提到，自己也講過很多次，全世界都高度關注兩岸的和平穩定，台海不能發生戰事，幾乎每天都會接待很多外國友人、外賓、駐華使節，大家都是一致的心情，現階段沒有一個國家希望台海會兵凶戰危，甚至有軍事衝突。

鄭麗文表示，台灣首當其衝，她不希望下一代上戰場，更不希望台灣淪為戰場，因此全力開創兩岸和平契機，是台灣任何政黨責無旁貸的責任。她批評，只有不負責任、自私自利的政黨，才會不顧台灣人死活，妄自挑起兩岸對立和戰火。

鄭麗文表示國共論壇有最新進度會第一時間向外界報告。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文強調，只要回歸九二共識、反對台獨，這是全世界的共識，不需多加條件，相信馬上可以迎來兩岸的融冰和解和平。她說，現在台灣苦哈哈、慘淡多年的旅遊業期待兩岸春暖花開，這不是零和、選邊站的遊戲，這些都是錯誤假設。

鄭麗文指出，尤其台灣從二次世界大戰開始到戰後，與美國關係都堅不可破，因此她希望的是共好雙贏、穩定的區域政治。她說，台灣不會變為棄子，台灣不是籌碼，而是締造和平的積極行動者。

