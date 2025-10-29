世界中風日 嘉縣衛生局：千人響應醫起722活動
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣衛生局響應10月29日「世界中風日」，舉辦「響應世界中風日暨千人響應 醫起722」活動，呼籲定期量血壓、規律運動、均衡飲食聰明選3重點，協助民眾預防腦中風的威脅及控制慢性疾病的發生。由衛生局長趙紋華帶領各鄉鎮市衛生所、衛福部朴子醫院、嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、灣橋榮民醫院代表，以及聯合報健康事業部等單位共同響應。
世界中風組織指出，全球每年有約1,200萬人中風，造成660萬人死亡。在台灣，腦血管疾病長期位於十大死因之列，112年奪走1.2萬人生命，平均每42分鐘就有1人死於此病。
衛生局邀長庚醫院心臟內科潘國利醫師教導正確量血壓、辨別中風4步驟，提醒長期嚴重高血壓將大幅增加腦中風，心臟衰竭，冠狀動脈心臟病的發生風險，運用「722」口訣：連續7天量測、早晚各1次、每次量2次，便可預防中風與心血管等疾病的發生。
大林慈濟醫院黃華龍物理治療師也表示，規律運動促進血液循環與肌力維持，可降低罹患慢性病的風險，居家運動應以安全為主，可做伸展、原地踏步、抬腿等，注意呼吸與姿勢。
嘉義縣社區營養推廣中心營養師洪慈姍提醒，維持血管的健康，把握「1挑2少3優選」口訣：「1挑」選白肉，減少飽和脂肪攝取，降低身體發炎保持血管健康；「2少」少甜食及炸物，油脂經過高溫加熱會產生氧化反應，造成體內發炎，建議減少攝取；「3優選」選擇富含有膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化物的全穀及未精製雜糧類、蔬菜類及水果類，協助穩定血糖、促進腸道健康並清除自由基。
趙紋華說，預防腦中風一定要堅守定期量血壓、規律運動、均衡飲食聰明選3大原則外，也要學會4步驟辨別中風：「表情歪斜、手臂無力、說話不清、把握時間」。臉部表情是否對稱、雙手平舉會無力垂下、說話含糊不清，若發生這些症狀，很可能是中風前兆，應把握黃金3小時，立刻就醫並記下發病時間。也要謹記722量血壓原則，正常血壓值應小於120/80mmHg。如有相關問題歡迎洽詢嘉義縣各鄉鎮市衛生所及營養諮詢，撥打嘉義縣社區營養推廣中心0800-600786，由專業營養師為您一對一服務。
