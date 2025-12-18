世界之最／又調漲了！全球最貴護照是這國：辦一本抵台灣辦七本！

國際中心／唐家興報導

澳洲護照規費傲視全球！換發一本竟要台幣近9千元！（圖／翻攝自維基百科、PIXABAY）

計畫前往澳洲打工度假或旅遊的民眾注意了！根據 2025 年最新統計，澳洲護照規費再度調漲，穩坐「全球最貴護照」寶座。目前申辦一本 10 年期的澳洲成人護照，規費已來到 412 澳元（約新台幣 8,500 至 9,000 元）。相較於台灣護照僅需 1,300 元，澳洲人辦理護照的成本竟然是台灣人的7 倍以上，讓不少澳洲國民直呼「出國門檻真的好高」。

2025全球護照價格排名：墨西哥、土耳其緊追在後

廣告 廣告

全球護照規費排名又有變動了！從2024年初到2025年，澳洲10年期成人護照的價格上漲了兩次，漲幅達19%，目前費用為412澳元：除了澳洲蟬聯冠軍，全球護照規費前五名的國家也大洗牌。墨西哥護照以約台幣 7,500 元位居第二；而近年面臨高通膨的土耳其，護照費用也飆升至台幣 6,000 元以上。美國與紐西蘭則分別位列第四與第五名。

2025全球護照價格排名前五名。

為何澳洲護照這麼貴？頂級防偽與領事服務是關鍵

為何這本護照價值連城？澳洲外交部指出，高品質的規費主要用於支應先進的高科技防偽技術。新款澳洲護照（R系列）採用多層塑料強化個人資料頁，並在紫外線下能顯現如烏魯魯巨石等壯麗地景，極難偽造。此外，這筆費用也包含澳洲政府在全球提供的領事救援與保護服務，確保國人在海外的安全。

護照含金量大考驗！高規費換來 180 國免簽

雖然價格高昂，但澳洲護照的「含金量」也不容小覷。在 2025 年亨利護照指數（Henley Passport Index）中，澳洲護照享有全球超過 180 個國家的免簽待遇，屬於「護照強權」之一。雖然每換一次護照就像剝掉一層皮，但對於愛旅遊的澳洲人來說，這本能通行全球的「昂貴小本子」依舊是出國必備的通行證。

更多三立新聞網報導

戰後越南如何恢復人口？女性含淚揭露：這個方法真狠

鄭和下西洋帶回神獸麒麟？明朝舉國狂歡後，才發現麒麟竟然是「牠」

為何天天喊「辭職」的員工一直還在，真正要走的人卻一言不發？

孝莊真的偷偷「下嫁多爾袞」？還讓順治喊爹爹？看正史都記載了啥

