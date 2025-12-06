世界之最／台灣機車密度稱霸全球 「每百人60輛」超越東南亞原因曝
生活中心／程正邦報導
數字說話：台灣奪得「機車王國」桂冠 遠超越南、印尼
在全球眾多國家中，機車是許多民眾仰賴的主要交通工具。然而，若單純以人口數與機車持有數量的比例來看，台灣的機車文化強度可說是獨步全球，遙遙領先其他地區。
根據數據統計分析平台 Seasia Stats 的資料，台灣以每百人擁有 60 輛機車的驚人數字，高居全球排行榜的第 1 名，遠遠超越其他以機車聞名的國家。緊追在台灣之後的，是機車文化濃厚的東南亞國家：越南以每百人 57 輛位居第 2 名，馬來西亞以 44 輛名列第 3，隨後是印尼（39 輛）與泰國（33 輛）。
即便公共交通逐步改善，這些地區的機車仍因價格實惠、效率高與便利性強，成為數百萬民眾重要的交通工具。
台灣機車稱霸的原因：地形、氣候與經濟考量
為什麼台灣的機車持有率能夠達到如此驚人的「超密度」？過去交通專家與社會學者曾分析，機車在台灣的高度普及，是多重因素疊加的結果：
首先，地理環境與氣候是關鍵因素之一。台灣多數城市擁有相對狹窄的街道和密集的巷弄，機車的體積小、機動性高，使其在擁擠的都市環境中具有極大的時間優勢和靈活性，能夠應對路況多變的城鎮道路，這遠比汽車更加高效。同時，台灣溫暖多雨的亞熱帶氣候，雖然偶爾有雨，但多數時間氣溫宜人，也增加了騎乘機車的舒適性與實用性。
其次是經濟性與便利性的雙重考量。機車的購置成本和養護費用遠低於汽車，特別適合年輕族群或社會新鮮人作為主要的代步工具。更重要的是，在台灣的都市規劃中，機車停車位的數量和便利性遠勝於汽車。無論是住家周邊、商場，甚至捷運站外，機車的停放都相對容易，大幅減少了通勤時間的「最後一哩路」困擾，這是機車得以持續主導交通流量的關鍵原因。
機車文化深度：已融入台灣的快速生活節奏
Seasia Stats 指出，這份榜單突顯了機車文化如何深深融入亞洲地區民眾的日常生活。在印尼雅加達、越南胡志明市等城市，機車幾乎主導著交通。同樣地，在台灣，機車不僅是一種代步工具，它已經發展成一種獨特的文化符號，支撐著外送、物流、通勤等現代生活的方方面面。
因此，台灣機車的超高密度，不僅僅是一個數據上的全球第一，更是一面鏡子，反映了台灣獨特的城市結構、經濟發展模式，以及民眾對高效能個人化交通工具的偏好。許多外國遊客和陸配還會特地到被譽為「機車瀑布」奇景的台北橋拍照。
「機車瀑布」揚名國際 台灣獨特交通景觀
這座橫跨淡水河、連接新北市三重區與台北市大同區的的橋梁，每到上下班通勤尖峰時段，就會湧入數以千計的機車騎士，從橋上引道匯聚而下，形成一片壯觀且密不透風的機車洪流。港人攝影師 M. Chak 曾以台北橋為主題的作品「機車瀑布」，奪得國際攝影比賽獎項，由於畫面極為震撼，外媒爭相報導，台灣「機車瀑布」（Motorcycle Waterfall）揚名國際，吸引許多外國觀光客（尤其是日本遊客）特地選在通勤時間前來朝聖。
更多三立新聞網報導
AI 時代的領航者！黃仁勳入列《金融時報》全球 25 位影響力人物
「助理費除罪化」國會炸鍋 王義川：恐變「零助理」免稅賺600萬
墨鏡反射出愛意！Joeman新女友起底 29歲美妝網紅分帳鬧翻前度
從「種草神器」到詐騙溫床！一文看懂小紅書爭議 真正被禁原因曝光
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 84
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 12
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 372
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 497
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 18
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 224
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 4 小時前 ・ 8
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
不婚不生遺產怎辦，刪除特留分手足還能繼承？他揪法務部謊言：遺囑被架空
繼承爭議時有所聞，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，台灣遺囑協會9月發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人立下遺囑卻無法按自行意志分配遺產，引發大批民眾響應。國民黨立委吳宗憲在臉書指出，他已提案廢除兄弟姊妹特留分，3日已啟動修法，呼籲外界共同監督法務部，別再拖延。「刪除兄弟姊妹特留分，回到遺囑自由......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 27
批賴瑞隆處理事情能力糟 前綠委遭翁達瑞出征嗆：動機可疑
表態角逐2026年高雄市長選戰的綠委賴瑞隆，他的兒子被爆涉校園霸凌，賴瑞隆雖召開記者會道歉，但受害家長並不買單，相關爭議持續延燒中。前綠委謝欣霓批評賴瑞隆處理事情能力非常糟糕，但卻遭旅美教授翁達瑞嗆聲「動機可疑」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 45
週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 76
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1