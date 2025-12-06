世界之最／台灣機車密度稱霸全球 「每百人60輛」超越東南亞原因曝

生活中心／程正邦報導

台灣機車密度全球居冠，遠超東南亞國家。（資料照）

數字說話：台灣奪得「機車王國」桂冠 遠超越南、印尼

在全球眾多國家中，機車是許多民眾仰賴的主要交通工具。然而，若單純以人口數與機車持有數量的比例來看，台灣的機車文化強度可說是獨步全球，遙遙領先其他地區。

根據數據統計分析平台 Seasia Stats 的資料，台灣以每百人擁有 60 輛機車的驚人數字，高居全球排行榜的第 1 名，遠遠超越其他以機車聞名的國家。緊追在台灣之後的，是機車文化濃厚的東南亞國家：越南以每百人 57 輛位居第 2 名，馬來西亞以 44 輛名列第 3，隨後是印尼（39 輛）與泰國（33 輛）。

即便公共交通逐步改善，這些地區的機車仍因價格實惠、效率高與便利性強，成為數百萬民眾重要的交通工具。

台灣年輕人喜歡騎機車兜風，即使捷運發達，仍不少人以機車代步。（資料照）

台灣機車稱霸的原因：地形、氣候與經濟考量

為什麼台灣的機車持有率能夠達到如此驚人的「超密度」？過去交通專家與社會學者曾分析，機車在台灣的高度普及，是多重因素疊加的結果：

首先，地理環境與氣候是關鍵因素之一。台灣多數城市擁有相對狹窄的街道和密集的巷弄，機車的體積小、機動性高，使其在擁擠的都市環境中具有極大的時間優勢和靈活性，能夠應對路況多變的城鎮道路，這遠比汽車更加高效。同時，台灣溫暖多雨的亞熱帶氣候，雖然偶爾有雨，但多數時間氣溫宜人，也增加了騎乘機車的舒適性與實用性。

機車體積小，停車方便，台灣機車停車格超多，不用擔心找不到停車位。(資料照)

其次是經濟性與便利性的雙重考量。機車的購置成本和養護費用遠低於汽車，特別適合年輕族群或社會新鮮人作為主要的代步工具。更重要的是，在台灣的都市規劃中，機車停車位的數量和便利性遠勝於汽車。無論是住家周邊、商場，甚至捷運站外，機車的停放都相對容易，大幅減少了通勤時間的「最後一哩路」困擾，這是機車得以持續主導交通流量的關鍵原因。

台灣夏天體感破40度，機車族坦言，最怕「紅燈烤箱」。（資料照）

機車文化深度：已融入台灣的快速生活節奏

Seasia Stats 指出，這份榜單突顯了機車文化如何深深融入亞洲地區民眾的日常生活。在印尼雅加達、越南胡志明市等城市，機車幾乎主導著交通。同樣地，在台灣，機車不僅是一種代步工具，它已經發展成一種獨特的文化符號，支撐著外送、物流、通勤等現代生活的方方面面。

因此，台灣機車的超高密度，不僅僅是一個數據上的全球第一，更是一面鏡子，反映了台灣獨特的城市結構、經濟發展模式，以及民眾對高效能個人化交通工具的偏好。許多外國遊客和陸配還會特地到被譽為「機車瀑布」奇景的台北橋拍照。

台灣奇景！台北橋「機車瀑布」登國家地理精選，外媒也驚嘆。(圖／翻攝自國家地理網站)

「機車瀑布」揚名國際 台灣獨特交通景觀

這座橫跨淡水河、連接新北市三重區與台北市大同區的的橋梁，每到上下班通勤尖峰時段，就會湧入數以千計的機車騎士，從橋上引道匯聚而下，形成一片壯觀且密不透風的機車洪流。港人攝影師 M. Chak 曾以台北橋為主題的作品「機車瀑布」，奪得國際攝影比賽獎項，由於畫面極為震撼，外媒爭相報導，台灣「機車瀑布」（Motorcycle Waterfall）揚名國際，吸引許多外國觀光客（尤其是日本遊客）特地選在通勤時間前來朝聖。

每到上下班時間，台北橋就被機車塞爆。(圖/翻攝自爆廢公社)

