世界之最／才15歲就成量子物理博士！比利時「小愛因斯坦」狂飆人生曝光

國際中心／唐家興報導

別看勞倫．西蒙稚嫩的模樣，其實他已經是一位博士。（圖／翻攝自 Laurent Simons IG ）

近來，「比利時小愛因斯坦」的稱號在網路上引起熱烈討論，年僅15歲的勞倫．西蒙（Laurent Simons）再次創下紀錄：他在荷蘭安特衛普大學成功通過量子物理博士論文答辯，正式成為極可能是世界上最年輕的量子物理博士之一。

「量子物理博士誕生」：震撼科學圈的天才少年

11月17日，勞倫在 Instagram 上親自宣布這項里程碑：「正式宣布：西蒙博士！我剛剛完成了我的博士學位！前途一片光明。」貼文一出，短時間內湧入全球粉絲及科學界學者的祝賀，見證這位少年科學家的非凡時刻。

勞倫．西蒙在IG上PO文正式宣布：我是西蒙斯博士！我剛剛完成博士學位！前途一片光明！（圖／翻攝自Laurent Simons IG）

「天才從小出發」：8歲高中畢業、12歲大學畢業的驚人速度

勞倫出生於比利時海濱城市奧斯坦德，在荷蘭長大，自小就以驚人的學習速度著稱。他 8 歲完成高中學業，12 歲獲得物理學學士，只花 18 個月就讀完原本需三年的課程，因此長期被稱為「比利時小愛因斯坦」。

完成學士後，他投入更深層的量子領域，研究方向包括玻色子、黑洞、以及極低溫下的玻色–愛因斯坦凝聚體。他也在德國馬克斯．普朗克研究所參與量子光學研究，同時協助開發基於人工智慧的癌症早期檢測技術。

「天賦與家庭」：IQ接近145，學習力「像海綿一樣」

據悉，勞倫 IQ 約 145，記憶力驚人。他的老師形容他是「會把所有知識吸進身體的海綿」。西蒙的父母皆為牙醫，母親曾笑說：「也許我懷孕時吃了太多魚吧。」父親則強調，兒子的生活並未被壓力填滿——他依然保持著童年應有的快樂。

勞倫．西蒙的生活並未被壓力填滿，他依然保持著童年應有的快樂。（圖／翻攝自Laurent Simons IG）

「拒絕被世界搶走的孩子」：家庭堅持讓他按自己的節奏前進

過去，美國與中國多家大型科技公司都曾提出邀請，希望勞倫加入他們的研發團隊。但父母全數婉拒，只為確保孩子能以最自然的速度成長，而不是被世界當成「被搶走的天才」。

「仍然是個孩子」：Instagram 上的生活面貌

儘管擁有 7 萬多名追蹤者，勞倫仍保留著可愛、真實又有點調皮的少年樣貌。他分享與狗散步、游泳、或接受採訪的生活片段，讓外界看見天才之外，他依然有著普通少年的一面。

勞倫．西蒙不時會分享與狗散步、游泳、或接受採訪的生活片段。（圖／翻攝自Laurent Simons IG）

「下一步挑戰」：量子博士後直奔第二個博士學位-醫學

完成量子物理學博士論文後，他沒有選擇休息，而是立即前往德國慕尼黑，開始攻讀第二個博士學位：而且方向完全不同：醫學博士。這個決定也讓外界好奇，他是否將在未來跨足醫療科技、甚至量子醫學等新領域。

