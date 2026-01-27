世界亂局 幸虧有中國

加拿大總理卡尼回應《紐約時報》記者提問時表示，中國比美國更具可預測性。卡尼明顯相當含蓄，但作為一位西方G7領導人，他的表態已充分折射了西方陣營面對世界亂局下的反思與新的選擇。

以「鐵達尼號」來形容現在川普治下的美國也許並不過分。川普之所以瘋狂固源於其個性，但更與當前美國的處境有關，製造業空洞化，不擇手段脅迫各國投資美國，動輒開價數千億美元；對外肆無忌憚圈地，從委內瑞拉到加拿大到格陵蘭；對內無止境印鈔發債，不斷發新還舊，目前國債總額已達38.5兆美元。

這個債是美國永遠還不清也不想還的，因為美國全年總稅收都填不滿利息的坑，一旦債務崩盤，美元必崩，此即近來黃金一再飛漲的背景。在宣布退出66個包括聯合國下屬在內的國際組織後，川普又突發奇想，號召組建「和平委員會」，自任終身主席，受邀國凡繳3億美元即可成永久會員，一下說可與聯合國合作，一下又說將可取代聯合國。

美國自身積重難返，危機重重，又把世界搞得天下大亂，連最親密的西方盟友也照整不誤，強取豪奪，這樣的趨勢發展下去，大概率出現三種可能：一、人類重返叢林時代，弱肉強食，相互攻伐。川普說「我不需要國際法」，他就是皇帝甚至就是上帝，一眾國家不是向他跪舔就是被他霸凌。

二、全球化的經濟秩序被全面破壞，資源錯配，生產力大幅倒退，勢必加劇貧窮國家與貧窮人口的生存危機。三、當世界脫序，全球唯一的老大既管不住世界還帶頭作亂時，最壞的情況就是爆發世界大戰，這也是季辛吉2023年去世前最擔心的情況。

幸好這個世界還有中國，一個讓人感覺比美國更確定更可預測，同時還快速崛起壯大的中國正適時出現。中國GDP直追美國，以購買力平價計算的GDP是美國的1.4倍；全球最大製造業強國，擁有史無前例的全方位、全覆蓋產業鏈；全球最大貿易國，並同時是全球超過150國的最大貿易夥伴；全球最大科技領先國，《自然》雜誌報導，全球74項關鍵及新興科技中，中國在其中66項排名第1；全球軍事大國，與美國並駕齊驅，某些領域甚至超越美國；全球航天大國，登陸月背、探索火星、研究「地外文明」…。馬斯克說：「中國就是未來」。

我常說：「後美國時代」vs「新中國世紀」。現在看來「後美國時代」已無懸念，「新中國世紀」也毫無懸念。原本還在擔心「後美國時代」如何順利過渡到「新中國世紀」，現在看來，似乎也正在出現好的徵兆與跡象。

在美國破壞舊秩序之際，中國開始建立新秩序；在美國拋棄舊價值之際，中國開始提出新價值；當美元被國際懷疑時，人民幣全球化已蓄勢待發；當霸凌全球的美軍出現式微時，實力強大的中國軍力給全球不致大亂提供了一份安心；當世界面臨迷惘困惑時，中國提出創意與願景；當美國模式的憧憬破滅後，中國體制給世人提供另一種選擇。

舉世滔滔，這個世界幸好有中國！