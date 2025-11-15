世界亞裔小姐選美 12/28展示多彩人文

第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎頒獎盛典，將在12月28日舉行。（記者張宏／攝影）

第37屆世界亞裔小姐選美大賽全球總決賽頒獎典禮暨第七屆洛杉磯亞洲影展金鑽獎（Golden Diamond Awards）將在12月28日舉行，今年影展共收到來自20個國家地區的電影作品，其中中國地區選送作品較往年大幅增加。

洛杉磯亞洲影展執行主席Jason Quin表示，本屆影展共收到來自美國、加拿大、澳洲、西班牙、義大利及中國大陸、香港、澳門、台灣等近20個國家和地區近700部影片報名參賽，中國影片增加較多，占比從之前的15%增加到45%，因此未來會和中國大陸的電影節有更多合作。影展影片徵集管道包括第三方平台推薦、合作機構提名及導演與製片人直接申報等。活動屆時將以電影論壇、展覽單元、紅毯儀式與頒獎晚宴等形式呈現。

大會主席Michelle Guo和總導演沈萍共同表示，世界亞裔小姐選美大賽已舉辦36屆，今年主題是「重回千禧，再創輝煌」，該選美大賽不僅是選美，更是展示亞裔古老燦爛文化和多彩人文。今年比賽包括線上和線下海選，設有洛杉磯、西雅圖、拉斯維加斯等多個分賽區。

