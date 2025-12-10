世界人權日倡住民自決 推動小組宣布「建國運動再出發」

12 月 10 日，台灣國、西門町台獨旗隊、台灣國臨時政府、公投護台灣聯盟等團體，共同發起「台灣住民自決建國運動再出發推動小組」。小組表示，住民自決是最基本的人權，而賴清德總統日前曾向台灣國理事長陳峻涵表示「住民自決本來就是大家的權利」，他們認為此番談話等同對住民自決概念的正式肯認，為台灣建國運動帶來新的契機，因此選在世界人權日對外宣示再出發。

小組指出，總統府近日已明確宣示，開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約等二戰後相關文件均未決定台灣的最終政治地位，此一立場與美國在AIT與國務院所一貫表述相互呼應；然而，教育部與國史館仍以「錯誤敘事」教育下一代，混淆台澎在國際法架構下的地位。他們要求教育部立即停用相關教材，啟動全面史實查核與還原。

廣告 廣告

在教育部現場，小組提出六大質疑，認為政府應向人民明確說明：

接受日軍投降是否等同取得主權？



小組主張軍事「接受投降」並非主權移轉，若政府認為已取得主權，應提出法律依據。

若中華民國取得主權，美國為何仍主張「台灣地位未定」？



小組表示，美國是主要佔領國，其立場教育部是否敢公開反駁。

若開羅宣言有效，為何未寫入舊金山和約？



小組質疑，盟國刻意未指定受讓國，意義明確。

日本放棄台澎但未指定受讓方，中華民國以何身分留在台灣？



小組認為若非主權國，則屬「非法滯留」。

《台灣關係法》稱當前中華民國政府為「台灣治理當局」，教育部是否還要否認？

中華民國未取得台灣主權，中華人民共和國又以何依據主張繼承？



小組指 2758 號決議並未涉及台灣。

除了質疑政府，小組也提出五項主張，包括：教科書與政府網站應如實呈現台澎主權演變、中華民國應停止虛構敘事、台灣政治地位未定即意味主權在民、台灣人民具天賦自決權應依法啟動住民自決投票，以及政府應告知中華民國從未在國際法上取得台澎主權，而其地位為「台灣治理當局」。

小組表示，今日到教育部前陳情不是對抗，而是要求政府面對歷史。現場懸掛「總統府宣示台灣政治地位未定 請教育部國史館還原歷史真相」布條，強調這是向當局提出的嚴正提醒。

推動小組最後重申，台灣是台灣人的國家，2350 萬人民有權以住民自決方式完成獨立建國，並呼籲全民共同迎向歷史關鍵時刻，參與建國運動。