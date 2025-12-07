世界人權日典禮談轉型正義 賴總統：台灣絕不能走回頭路

政治中心／林靜 簡士峯 新北市報導

總統賴清德今（6號）天到國家人權博物館，參加世界人權日典禮，現場包括黃華等政治受難者出席，總統致詞強調，台灣曾歷經長達38年戒嚴，絕不能走回頭路，經歷過二二八、白色恐怖與美麗島事件的台灣，面對威權主義侵略，相信台灣人比任何人，都明白自由與人權的可貴。

和民眾、小朋友們開心互動、打招呼，總統賴清德好心情全寫臉上，和文化部長李遠合體參加「世界人權日典禮」，談到國家轉型正義，總統語重心長。總統賴清德：「要不是過去你們的犧牲奉獻，台灣絕對沒有辦法，走到今天民主開放，台灣曾經戒嚴長達38年，台灣絕對不能走回頭路，我們也絕對不允許，任何人任何勢力，包括外來的威權勢力，想要讓台灣再度退回沒有民主，沒有自由的時代。」

總統賴清德今（6號）天到國家人權博物館，參加世界人權日典禮。（圖／民視新聞）





總統強調，台灣絕不能走回頭路，也承諾未來政府會努力做更多，包含調查真相，還原歷史、推動不義遺址保存及恢復受難者的清白與尊嚴。現場也有不少民主前輩、政治受難者出席，讓總統感慨萬分，除了感謝前輩為台灣自由民主的努力奉獻，更重申要強化台灣民主的根基與韌性。





現場也有不少民主前輩、政治受難者出席，讓總統感慨萬分。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「當前的世界，威權主義持續擴張，讓我們堅定站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，如同玉山山頂上的旭日，穿透過歷史的陰霾，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界讓我們一起打拼。」國家安全不可退讓，不能讓台灣失去，得來不易的自由民主。

