世界人權日典禮 李遠頒贈文物捐贈感謝狀 (圖)

社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明

民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話