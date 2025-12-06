世界人權日典禮 李遠頒贈文物捐贈感謝狀 (圖)

其他人也在看
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 253
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 626
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師斥「幽靈抗辯」喊：拾荒婦到底存不存在？
北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 95
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
國道火燒車…駭人畫面曝！溫度過高「引擎室炸出烈焰」整台車燒成火球
國道10號東向25.4公里處，屏東里港路段；昨晚（5日）發生恐怖火燒車案，一輛轎車，不明原因溫度過高，駕駛緊急停靠外側路肩，隨後引擎室起火燃燒，炸出巨大火光，照亮夜空；現場畫面，相當駭人，所幸，無人受困傷亡，火勢也在1小時左右撲滅，詳細事故原因，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 11
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 4
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
宜蘭24歲警遭撞飛、傷重送醫！肇事車突詭異偏移 行車紀錄器畫面曝光
昨（5日）晚間，宜蘭縣礁溪派出所24歲林姓員警，於執行號誌控管勤務時，遭徐姓男子駕駛的廂型車撞擊，傷重送醫搶救中，對此，經陽明交通大學附設醫院救治，歷經3個多小時手術治療，目前林員的情況已穩定，預計今（6日）轉院到台北榮民總醫院，進行後續治療。而當時事發的行車紀錄器畫面也曝光，可以清楚看到，當時徐男駕車突然往右偏移，撞上正在值勤的林員。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象
快訊／國3四車連環撞！1車慘被擠扁 傷者無生命跡象EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
宜蘭警執行副總統交管勤務被撞重傷 蕭美琴：非常難過與不捨
宜蘭礁溪警分局一名林姓員警（24歲）昨晚執行副總統蕭美琴視察交管勤務時，不慎遭徐姓男子駕駛的廂型貨車撞擊，林員腹部大面積外傷、右大腿部開放性骨折，因傷勢嚴重仍在醫院治療。副總統蕭美琴表示，員警執勤期間發生事故讓我們非常難過與不捨，希望大家為受員警集氣，能早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
24歲宜蘭警執行蕭美琴交管勤務遭撞！深夜手術順利「脫離險境」 已轉往北部治療
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導副總統蕭美琴昨（5日）前往宜蘭視察，礁溪警分局派出24歲林姓警員前往執行交管勤務，未料卻在傍晚於頭城鎮青雲路2段遭一輛...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
台中市長選舉網路投票 楊瓊瓔暫居領先
2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至5日上午10時30分，國民黨立委楊瓊瓔以33%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.2%緊追在後。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
中國再度無預警「丟包」台籍詐欺嫌犯！兩天共13人返台 刑事局急奔機場接
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導中國公安近日兩度未經事前通報，將台籍詐欺犯以「丟包式」方式遣返。前（3）日先透過小三通無預警送回10名台灣籍詐欺犯，昨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 23 小時前 ・ 1
馬克宏上任第4度訪中 習近平夫婦高規格迎賓禮相待｜#鏡新聞
法國總統馬克宏昨天（12/3）晚間抵達中國北京，開啟為期3天的對中國訪問，今天（12/4）將與中國國家主席習近平在北京「人民大會堂」會面。路透社分析，在全球貿易局勢動盪之際，歐洲正努力應對來自中國的經濟和安全挑戰，而中國更是法國最重要的出口市場之一。馬克宏在堅持歐洲立場、持續抗中的同時，又該如何避免惹怒北京，成為他此行最重要的課題。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
國民黨踐踏憲法無極限？律師重砲轟傅崐萁：世界最扯
針對1.25兆國防特別預算，在野立委提出要總統賴清德赴立法院國情報告，國民黨團總召傅崐萁稱，盼賴一本初衷，能到立院有問有答一問一答，讓民眾搞清楚為何要這麼多錢。律師黃帝穎今（6）日轟，傅崐萁此舉不只踐踏憲法更超越美國、法國，世界最扯。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5